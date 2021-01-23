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社會 社會焦點 保障人權

台北OL被拉到「哺乳室」性侵　她含淚忍住：是老闆大客戶

▲女生，女子，OL，女強人，女職員，女員工，女勞工，妹子，報表，文書，打電腦。（圖／pakutaso，示意圖，與本文無關）

▲OL小美被大客戶性侵。（圖／pakutaso，示意圖，與本文無關）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台北一名陳姓男子參加客戶的座談會時，與接待員小美（化名）相談甚歡，沒想到步行經過一處哺乳室時，陳男竟謊稱設計奇怪，要求小美進入觀看，順勢性侵得逞，而小美知道陳男是老闆的大客戶，當下只能含淚強忍。一審判陳男3年6月有期徒刑，案經上訴，高等法院近日駁回，維持原判決。

判決書指出，陳男2018年3月16日下午參加座談會，到場時與透過電子郵件接洽的小美碰面後，相約到會場外聊天；沒想到，陳男在返回會場途中，進入一間廁所哺乳室，向小美表示設計奇怪，邀請小美入內觀看。

當小美進入哺乳室時，陳男立刻將門上鎖，並抱住小美開始猥褻，途中直接脫下褲子要求小小美幫忙，而小美則不斷拒絕說「我不會打手槍」、「我怕同事等太久」，但陳男仍逼小美口交得逞。

當下，小美顧忌陳男是會議上的貴賓，也是老闆及長官的重要客人，加上兩人體型懸殊又在密室內，不敢反抗才會讓陳男性侵得逞。小美事後跟同事崩潰訴苦，才在鼓勵下報警提告。

一審法官認為，陳男為了滿足一己性慾，在明知對方拒絕的情況下，做出強制性交犯行，對小美的性自主決定權及人格尊嚴戕害甚鉅，造成陰影恐終身難抹滅，因此判有期徒刑3年6月。陳男不滿上訴，高院近日判上訴駁回。

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