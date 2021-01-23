　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

政宣費刪兩成、內容須表列　李貴敏：防民進黨「小編治國」亂象

▲▼立法院臨時會 朝野協商中央政府預算 待審查各單位主管及幕僚大集合等待 游錫堃 柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院臨時會，朝野協商中央政府預算 。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蕭羽耘／台北報導

立法院朝野連日進行總預算協商，最終通過政令宣導統刪兩成，且政策宣導經費及內容均須明確表列。國民黨立委李貴敏23日解釋，全因各部會的政令行銷、委辦費、活動費、網軍、小編經費等胡亂編，政府單位一直有藏預算的惡習，這就是民進黨「小編治國」的亂象，沒人搞得清楚。

受政院去年梗圖之亂影響，總預算協商，各單位政令宣導費統刪20%，委辦費統刪5%，軍事裝備費統刪3%。藍委李貴敏、曾銘宗提案通過，要求政策宣導經費及內容均須明確表列，將執行情形、效益也要按季送立法院備查，以利外界監督。

對此，李貴敏今天在臉書坦言，自己並不滿意這個結果，雖然刪政令宣導費20%，但政府單位一直有藏預算實際內容的惡習。所以才會要求政府，應先把今年度各單位用以大內宣的經費與項目逐一列明，在整體廣宣經費確定狀態下，朝野討論預算刪減才有意義。

李貴敏提出，行政部門隱藏部分宣傳預算，明顯違反預算規定。各部會的政令行銷、委辦費、活動費、網軍、小編等經費胡亂編，跟著隱藏預算，而委辦部分是否涉及宣傳，更跟黑箱一樣，沒人搞得清楚。

李貴敏抨擊，執政黨立委甚至全力護航，這就是民進黨「小編治國」的亂象。她質疑，若行銷得這麼光明正大，為何要用騙的？人民血汗錢不該用在大內宣，如今疫情嚴峻，經濟危機四伏，政府只管大內宣而不顧基礎建設更是離譜到極點。

ET快訊
列指揮中心4罪狀被網罵爆　邱淑媞反擊了：暴民政治
染疫翁2個女兒風險等級曝！陳時中坦言最怕1緊急狀況
直擊桃園仲平黃昏市場現況　列確診足跡急消毒
高雄小吃攤回收剩湯！豬腳放回鍋畫面曝　業者回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

毛毛周記／汪半夜推大腿惹怒媽！　她進房驚見「小兒子發紫」

「不要嘴砲治國」　連勝文：蔡英文應求美撥5萬支疫苗給台灣醫護

政宣費刪兩成、內容須表列　李貴敏：防民進黨「小編治國」亂象

讚柯文哲學醫、超聰明　呂秀蓮：防疫若由他領導應該很輕鬆

辜寬敏自曝年初與蔡英文用餐　「她沒有直接拒絕制憲公投」

搶救大潭藻礁拼公投　老中青三代主播現身號召連署35萬份

邱淑媞反擊網友直呼「無言」：政客有看到快崩盤的醫療前線嗎？

國軍避桃令　傳確診女護理師家人疑陸軍少校

後小英時代台灣誰領導？呂秀蓮：柯文哲敲響第一個鐘聲

贊成一定程度鎖國！柯文哲：時間久醫療體系會被穿透

華晨宇認了當爸！與張碧晨生下一女　她隱瞞生產「剝奪了花花身為父親的權利」

25歲員警執勤...剛出派出所50m　慘遭左轉小黃撞倒「右大腿骨折」

美國男打哈欠「下巴掉下來」！ 嘴巴無法閉合半夜衝急診求救

三寶男突左切...他嚇翻狂按喇叭 下秒雙方爆口角：會不會騎車啊

暖業者開保時捷「載100杯手搖」　五股直送部桃！為醫護人員打氣

趙小僑網購吐「高個子困擾」　買短版上衣「胸部都快遮不住了」

黃仁燁想尿尿..靠車銀優幫脫褲子　「她是我堂姊」文佳煐素顏衝男友懷裡

40歲張柏芝《姐姐2》再唱《星語心願》　後台爆哭「唱不好」...那英一句話diss超直白

華晨宇被爆「和張碧晨瞞婚生子」　堂哥發聲疑揭真相：妖風四起

那英跳舞自嘲「垮了」：我還是唱吧！　加盟《姐姐2》一見她們「妳倆誰啊？」

毛毛周記／汪半夜推大腿惹怒媽！　她進房驚見「小兒子發紫」

「不要嘴砲治國」　連勝文：蔡英文應求美撥5萬支疫苗給台灣醫護

政宣費刪兩成、內容須表列　李貴敏：防民進黨「小編治國」亂象

讚柯文哲學醫、超聰明　呂秀蓮：防疫若由他領導應該很輕鬆

辜寬敏自曝年初與蔡英文用餐　「她沒有直接拒絕制憲公投」

搶救大潭藻礁拼公投　老中青三代主播現身號召連署35萬份

邱淑媞反擊網友直呼「無言」：政客有看到快崩盤的醫療前線嗎？

國軍避桃令　傳確診女護理師家人疑陸軍少校

後小英時代台灣誰領導？呂秀蓮：柯文哲敲響第一個鐘聲

贊成一定程度鎖國！柯文哲：時間久醫療體系會被穿透

伊朗po高爾夫球場「無人機空拍照」…威脅暗殺川普！　推特秒下架

毛毛周記／汪半夜推大腿惹怒媽！　她進房驚見「小兒子發紫」

黑奶狗變身「超水三花」路人狂問品種　網笑：顧到被換還不知道！

學測國寫題目設計新穎！高中師：「新冰箱」可滿可空具思辨意義

台灣「T-NCAP碰撞測試實驗室」開始動工！新車成績最快112年出爐

馬大偉運彩解盤／鵜鶘@灰狼　挺莊買小分

賴廷恩小孩出生、簡偉儒健康著想　亞洲盃改地點仍無參賽意願

生產線出包！阿斯利康「疫苗供應量銳減60%」　不敢保證下季數量

前2年冬天「延長線接電暖器」都沒事！今年跳電2次　網驚：要小心

疫情恐延燒至春節　台中業者改推「防疫伴手禮」搶商機

玩台灣！日本短裙妹買珍奶上捷運 他捕捉「吸下去」邪惡瞬間網全歪樓

政治熱門新聞

女議員「泳裝文宣」被起底

國軍避桃令　傳確診女護理師家人疑陸軍少校

5縣市祭避桃令　陳時中：當年是桃園伸援手

罷捷發起人曝「反萊豬罷黃捷」遭北市警約談

邱淑媞臉書轟防疫遭千人出征　網嗆：「和平封院」31條冤魂沒找妳？

疫情擴大...民進黨成立群組「守黃捷」

蔡英文讚蕭美琴「成為了世界的焦點」

王定宇批邱淑媞：妳怎麼有臉？

四君子3缺1掛招牌撐黃捷　罷免團酸爆：原來這麼有錢

高雄罷捷設288投票所　鳳山區29.1萬人可以投票

疫情擴散...民進黨喊「守住黃捷」　國民黨氣炸

罷韓四君子撐黃捷廣告　韓國瑜心腹曝決戰點

邱淑媞反擊網友直呼「無言」

黃捷姿態放低？懇求鳳山人：陪我度過難關

更多熱門

相關新聞

李貴敏：政府擠牙膏公布訊息對防疫有害無益

李貴敏：政府擠牙膏公布訊息對防疫有害無益

北部某醫院醫師及其護理師女友染疫，引發國人對於院內感染、社區感染的疑慮。國民黨立委李貴敏13日批評，民進黨政府「擠牙膏式」的公布疫情訊息，對防疫有害無益，認為應該要「資訊透明化」，讓大家知道問題到底出在哪一個環節，人民才不會恐慌。

反萊豬連署查水表再+1？　藍委：內湖有警方關切

反萊豬連署查水表再+1？　藍委：內湖有警方關切

李貴敏：民進黨有恃無恐只因今年沒選舉？

李貴敏：民進黨有恃無恐只因今年沒選舉？

李貴敏：台灣輪胎還被美國商務部課徵反傾銷稅

李貴敏：台灣輪胎還被美國商務部課徵反傾銷稅

反萊豬地方抵觸中央　藍委：違憲由司法院認定而非行政院

反萊豬地方抵觸中央　藍委：違憲由司法院認定而非行政院

關鍵字：

李貴敏小編治國政宣費

讀者迴響

熱門新聞

案881確診！病毒恐在社區傳播　台大建議「桃園患者篩檢」

藍心湄「高鐵上吃便當」被提醒防疫！高EQ讓網友服了

直播主上餐廳被酸「沒穿內褲」

即／寒舍創辦人長子蔡伯府驟逝　享年48歲

愛莉莎莎唐吉訶德排隊等1小時！

百萬YouTuber影片點閱「不到10萬」！網指1關鍵回不去

快訊／張碧晨坦承生下女兒　孩子爸華晨宇

華晨宇爆逼張碧晨墮胎　3年前爆料被挖！

小六男性侵2學弟！手機一開全是「A片紀錄」

「手機被強迫登出」臉書當機？　網驚：以為被盜

周志浩開會離席！陳時中：緊急狀況

華晨宇被傳劈腿「張碧晨疑重疊鄧紫棋」　工作室回應

女把錦鯉煮來吃　「丟掉很浪費」

蔡伯府上演《情定大飯店》！婚後被戴綠帽翻臉

毛孩挖到可愛金塊　主人一看嚇壞

更多

最夯影音

更多
華晨宇認了當爸！與張碧晨生下一女　她隱瞞生產「剝奪了花花身為父親的權利」

華晨宇認了當爸！與張碧晨生下一女　她隱瞞生產「剝奪了花花身為父親的權利」
25歲員警執勤...剛出派出所50m　慘遭左轉小黃撞倒「右大腿骨折」

25歲員警執勤...剛出派出所50m　慘遭左轉小黃撞倒「右大腿骨折」

美國男打哈欠「下巴掉下來」！ 嘴巴無法閉合半夜衝急診求救

美國男打哈欠「下巴掉下來」！ 嘴巴無法閉合半夜衝急診求救

三寶男突左切...他嚇翻狂按喇叭 下秒雙方爆口角：會不會騎車啊

三寶男突左切...他嚇翻狂按喇叭 下秒雙方爆口角：會不會騎車啊

暖業者開保時捷「載100杯手搖」　五股直送部桃！為醫護人員打氣

暖業者開保時捷「載100杯手搖」　五股直送部桃！為醫護人員打氣

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面