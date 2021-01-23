政宣費刪兩成、內容須表列　李貴敏：防民進黨「小編治國」亂象

▲立法院臨時會，朝野協商中央政府預算 。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者蕭羽耘／台北報導

立法院朝野連日進行總預算協商，最終通過政令宣導統刪兩成，且政策宣導經費及內容均須明確表列。國民黨立委李貴敏23日解釋，全因各部會的政令行銷、委辦費、活動費、網軍、小編經費等胡亂編，政府單位一直有藏預算的惡習，這就是民進黨「小編治國」的亂象，沒人搞得清楚。

受政院去年梗圖之亂影響，總預算協商，各單位政令宣導費統刪20%，委辦費統刪5%，軍事裝備費統刪3%。藍委李貴敏、曾銘宗提案通過，要求政策宣導經費及內容均須明確表列，將執行情形、效益也要按季送立法院備查，以利外界監督。

對此，李貴敏今天在臉書坦言，自己並不滿意這個結果，雖然刪政令宣導費20%，但政府單位一直有藏預算實際內容的惡習。所以才會要求政府，應先把今年度各單位用以大內宣的經費與項目逐一列明，在整體廣宣經費確定狀態下，朝野討論預算刪減才有意義。

李貴敏提出，行政部門隱藏部分宣傳預算，明顯違反預算規定。各部會的政令行銷、委辦費、活動費、網軍、小編等經費胡亂編，跟著隱藏預算，而委辦部分是否涉及宣傳，更跟黑箱一樣，沒人搞得清楚。

李貴敏抨擊，執政黨立委甚至全力護航，這就是民進黨「小編治國」的亂象。她質疑，若行銷得這麼光明正大，為何要用騙的？人民血汗錢不該用在大內宣，如今疫情嚴峻，經濟危機四伏，政府只管大內宣而不顧基礎建設更是離譜到極點。