「FTA、BTA要不到」李貴敏：台灣輪胎還被美國商務部課徵反傾銷稅

▲豬肉示意圖，圖僅為示意。（資料照／記者呂佳賢攝）

記者蕭羽耘／台北報導

萊豬叩關，行政院長蘇貞昌4日赴八里視察進口豬的作業查驗表示，台灣貿易立國，貨要銷出去，不得不接受人家賣進來。對此，國民黨立委李貴敏抨擊， FTA、BTA要不到，美國商務部還對台灣輪胎相關產品課徵反傾銷稅，實在讓人傻眼，民進黨的大內宣可以欺瞞台灣民眾於一時，卻不能掩飾萊豬經貿路線破產的事實。

蘇貞昌今天視察進口豬查驗指出，台灣貿易立國，貨要銷出去，不得不接受人家賣進來，政府以國際標準，雖然進口商說不會進口萊豬，而且進口後都會標示，但政府為健康，會嚴格把關。

對此，李貴敏在臉書發文評論，民進黨用食安換經貿、外交，而且萊豬經貿路線破產。台灣的命脈以出口經濟為主，所以對於國際經貿局勢掌握和參與，必須更加積極、敏感。以民進黨政府開放萊豬進口為例，明知全國民意大反彈，蘇內閣仍一意孤行，唯一的理由是期待藉此換取，美國的經貿互動與外交支持。

她話鋒一轉提到，大家原本還期待，台灣好歹可以換得台美BTA，以及雙方經貿互動增加的回報，沒想到民進黨無視人民健康的大幅讓步，不但FTA、BTA要不到，美國商務部還對台灣輪胎相關產品課徵反傾銷稅，對台廠造成重大衝擊，在民進黨反覆表功「台美關係有史以來最好」的時刻，實在讓人傻眼。

李貴敏說，商務與經貿談判攸關國家利益，是再專業不過的領域。在萊豬元年的一開始，美方這番重手，是提醒國際經貿仍是硬碰硬的實力場域，民進黨的大內宣可以欺瞞台灣民眾於一時，卻不能掩飾萊豬經貿路線根本破產的事實。

