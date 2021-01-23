桃園爸沒上班…同事上門關心聞到臭味！「1家4口中毒亡」陳屍點曝

▲桃園一家四口一氧化碳中毒身亡。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌、戴若涵／桃園報導

桃園市中壢區成章一街某處民宅22日發生一起事件！一名張姓男子20日向公司請假一天，說要在家照顧小孩，但直到22日都沒有到班，引起同事注意。警消破門後發現，張男一家4口倒臥屋內，甚至出現屍斑，送醫搶救不治，初判為屋外是熱水器安裝於室內陽台，通風不良釀禍，一家四口住家平面圖也曝光。

據悉，張男20日稱兒子生病，要在家照顧小孩，向公司告假一日，但21、22日都沒有到班，同事擔心出事，於是22日下午4時許主動到張家探訪，但沒有獲得回應，還聞到有臭味飄出，驚覺不對勁報案。

▲住家平面圖曝光。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警消獲報到場破門進入屋內，發現34歲張男、30歲林女、8歲男童、7歲男童等4人均倒臥主臥室內，已無呼吸心跳，身體冰冷僵硬還出現屍斑，隨即將人送往醫院搶救，但仍不幸宣告不治。

目前警方已排除外力介入，但確切案情仍有待進一步調查釐清，透過平面圖可知，該處住宅熱水器設置於陽台，警消初判為屋外式熱水器安裝於室內陽台，加上窗戶只有稍微打開，還有大量衣物吊掛，導致通風不良釀禍。據悉，該社區為20多年的老社區，住戶約有300戶。