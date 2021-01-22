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社會 社會焦點 保障人權

獨／24歲妹開MARCH「睡撞」S63　達人曝修理費150萬...賠慘了

▲▼MARCH撞上停路邊停車格的白色賓士。（圖／記者李忠憲攝）

▲停在停車格內的賓士遭撞，損壞情況非常嚴重。（圖／記者李忠憲攝）

記者李忠憲、游瓊華／台中報導

24歲紀姓女子開MARCH凌晨疑似「睡著」，在北屯區市區道路竟撞上停路邊停車格的賓士性能車王「S63」。據瞭解，該車車籍雖是S400油電版，但修車達人認為，兩車維修費都要150萬，建議報廢，員警也為她擔憂「賠不完了！希望她有保險！」

民眾發現，一輛白色賓士長期停放在松竹路三段上的路邊停車格，由於左後方遭撞爛，十分醒目。有人驚覺該車竟是是賓士性能車王S63，直呼「撞成這樣，要修應該不便宜喔！」記者到場查訪，發現該車已滿是塵土，左後方遭撞擊，毀損嚴重，後行李箱蓋上的「S63」字樣十分吸睛，只是右側的「AMG」字樣卻少了一個G成了「AM」，讓人懷疑是否是改63外觀的車。

▲▼MARCH撞上停路邊停車格的白色賓士。（圖／記者李忠憲攝）

▲▼白色賓士放有立法院停車證，經查極可能是偽造的。（圖／記者李忠憲攝）

▲▼MARCH撞上停路邊停車格的白色賓士。（圖／記者李忠憲攝）

另外，該車前擋風玻璃左方放有一張109年的立法院停車證，證上的車號卻跟車牌號碼不同，讓人懷疑車主身分是否大有來頭。記者經向立法院詢問，發現資料中查不到該車，「極可能是偽造！」

據了解，該輛賓士遭撞時間是在去年12月4日的凌晨近5點左右，賓士車原本在路邊停車格停好好的。24歲紀姓女子開著一輛國產MARCH路過時，自稱「睡著」，就右偏直撞賓士，小MARCH車頭嚴重毀損，賓士也被推撞離原本車格，可見撞擊力道之大。

▲▼MARCH撞上停路邊停車格的白色賓士。（圖／民眾提供）

▲▼MARCH撞上停路邊停車格的白色賓士，自己車頭也嚴重毀損。（圖／民眾提供）

▲▼MARCH撞上停路邊停車格的白色賓士。（圖／民眾提供）

紀女命大沒有受傷，警方經酒測確定沒酒駕，經聯絡楊姓車主，確認使用該車的人是廖姓男子，交由雙方去協調賠償事宜，但員警私下透露「賠不完了！希望她有保險！」。

修車達人表示，從該車損壞程度來看，不管是S63或是S400，維修費用恐怕都要150萬。由於該車已有年份，建議報廢。

警方表示，該車車籍資料為賓士S400油電版，出廠超過10年，該車已停現場近2個月，已連繫車主並前往該車張貼告示，限期移車。另外將聯繫相關人，確認該車是否有「AB車（懸掛它車車牌）」狀況，或只是改外觀。

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