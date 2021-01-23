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醬料界愛馬仕！胡媽媽灶腳烏魚子醬獲世界「食品米其林」iTQi二星

▲赴歐奪ITQi食品界米其林二星！　「胡媽媽烏魚子醬」成台灣之光。(採訪撰稿／記者陳珊珊；攝影剪輯／記者謝婷婷)

▲▼胡媽媽烏魚子醬獲米其林專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲全球首創以烏魚子泥及烏魚子塊製成的「胡媽媽灶腳－烏魚子醬」榮獲「食品界米其林」iTQi二星肯定。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者林璟倩／新北報導

台灣人愛吃、懂吃聞名世界，近期更出了一款「醬料界的愛馬仕」迷倒上百位界頂尖主廚！全球首創以烏魚子泥及烏魚子塊製成的「胡媽媽灶腳－烏魚子醬」在2021年「食品界米其林」iTQi國際風味評鑑所「Superior Taste Award」中，榮獲「醃製食品和罐頭食品」類別的二星肯定，也是台灣近年來唯一獲得iTQi二星肯定的醬料，胡媽媽灶腳負責人胡庭妮在受訪時難掩欣喜之情，直呼要持續努力讓世界各國的饕客用味蕾認識台灣。

▲▼醬料界愛馬仕！胡媽媽灶腳烏魚子醬獲世界「食品米其林」iTQi二星。（圖／圖片翻攝自iTQi官網）

▲食品界米其林iTQi評審團包括眾多世界米其林星級餐廳主廚，因此在業界極具指標性。（圖／翻攝自iTQi官網）

由比利時iTQi國際風味評鑑所（International Taste Institute）舉辦的年度盛事「Superior Taste Award」是全球最知名的獨立認證，由於評審團大有來頭，超過200位成員包括許多來自米其林星級餐廳的廚師及侍酒師，針對全球五大洲超過120個國家、多達2千項以上的世界頂級食品進行盲測評鑑，其公信力在業界享有「食品界米其林」盛名，是連可口可樂、朝日啤酒、海尼根等國際知名大廠也爭相報名參賽的指標性賽事。

▲▼胡媽媽烏魚子醬獲米其林專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲胡媽媽灶腳負責人胡庭妮傳承媽媽大器款待、疼愛孩子的精神製作醬料，要讓世界各國的饕客用味蕾認識台灣。

工法細膩、近乎苛求！胡媽媽灶腳烏魚子醬根本「醬料界愛馬仕」

胡媽媽灶腳負責人胡庭妮說明，「胡媽媽灶腳－烏魚子醬」每一罐都是用3片3兩的野生烏魚子製成，野生烏魚子油脂比例剛剛好、吃起來不膩口，而且也不會添加藥劑、防腐劑，才能讓消費者吃得安心，「人說『冬天吃烏正當時』，因為野生烏魚子每年只有冬天才吃得到，而且產量不固定，要有品質夠好、量足的烏魚子，根本就是看天吃飯」，也因此每年胡媽媽灶腳的烏魚子醬都是限量販售，賣完只能再等明年。

選定合適的野生烏魚子後，必須遵循古法日曬、濕式熟成、脫模、拌料、手工切片…繁複的做工，只為了提供最高品質的美味醬料給消費者。胡庭妮說：「我們突破傳統，以黃金比例打造烏魚子泥加烏魚子塊，讓一罐醬吃得到兩種口感更有層次，而且每一塊烏魚子都是阿姨手工用熱刀切成1X1公分，為了切出正方形，光去除烏魚子圓弧邊邊的部分，耗損率就高達30%」，如此講究的工法及對品質的堅持媲美職人精神，才能在眾多品項中脫穎而出，獲得頂尖廚師們的青睞。

▲▼胡媽媽烏魚子醬獲米其林專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲胡庭妮堅持用職人精神製作出真材實料的烏魚子醬。

料理苦手神隊友！光拿來拌飯都「香得很高級」

有塊又有泥，胡媽媽灶腳烏魚子醬乍看不知如何享用才正確？胡庭妮解釋：「其實品牌中所有的醬都很友善，開封就能直接吃，像是喜歡小酌的人，直接當下酒菜配高粱就很對味。由於烏魚子醬的分子很細，只要有點熱氣就很香，即使是最簡單的白飯加一匙烏魚子泥拌飯就很香、很好吃」，喜歡下廚的人則可以炒菜、做烘蛋，或者在家煮義大利麵時，拌上烏魚子醬，料理美味秒升級，或者早餐愛吃法式麵包的人，抹上一層烏魚子醬，吃起來相當有高級感。

▲▼胡媽媽烏魚子醬獲米其林專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲胡媽媽灶腳旗下醬料都如這款烏魚子醬裝到滿瓶，絕不偷工減料。

傳承胡媽媽疼愛孩子的精神堅持真材實料　滿瓶反被客人笑傻

今年正好是胡媽媽灶腳品牌10周年，新年之初就從國際間傳回捷報更具意義，胡庭妮回憶當年媽媽離開得太突然，為了持續傳承媽媽疼愛孩子的精神，她親自炒醬、選料，幾乎一年只推出一款新品，而且品牌目前14款醬料為了讓大人小孩都能吃，款款都是嚴選食材、不添加防腐劑也絕不偷工減料，裝瓶滿到「瓶頸」反而常常被客人笑太傻，只因為她常想起媽媽生前總對家人耳提面命：「不好的東西不能送給客人」。

從跨國寄送歐洲參與評選，通過層層關卡最終順利拿下iTQi二星殊榮，胡庭妮笑說：「第一次參賽就獲獎，真的很開心，本來心願很小覺得自己是澎湖之光，後來想想我當然要做台灣之光，讓世界用味蕾認識台灣」。這款用真心款待、極上堅持的胡媽媽灶腳烏魚子醬，未來預計獻給東森購物旗下通路作獨家組合開賣，與長期支持胡媽媽灶腳的東森購物會員分享這份世界級的喜悅與榮耀。

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