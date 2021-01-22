增2例本土！周志浩開會一半「快跑離席」　陳時中認了：有緊急狀況

▲周志浩在記者會召開到一半時突然離場，引起議論。（圖／指揮中心提供）



記者柯振中／綜合報導

國內22日新增2例本土個案，指揮中心召開記者會，公布疫情最新近況。不過，當時疫情監測組組長周志浩出席記者會，途中卻突然離席，導致現場議論紛紛。對此，指揮中心指揮官陳時中也認了，的確發生緊急事件。

國內22日新增2例本土個案，分別是案881以及案882，案881為90多歲的病患，1月11日至14日曾因病住進部桃醫院，當時接受染疫護理師（案852）的照料，15日出院後返家，16日案852的病例傳出，被列入接觸者名單，進行居家隔離。

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案881後續經過檢查，21日出現發燒、肺浸潤等狀況，被收治入院，22日確診新冠肺炎。案882則是60多歲的婦人，身份為案881的女兒。

▼22日又出現2例本土案例，指揮中心召開記者會。（圖／指揮中心提供）



值得一提的是，指揮中心召開記者會，疫情監測組組長周志浩也有出席，不過開會到一半時，突然快跑離開現場，導致台下記者議論紛紛。

記者們擔憂，是否發生緊急事件。對此，指揮官陳時中則說，確實發生了緊急事件，「是立法院有急事找他。」目前衛生單位已經啟動疫調，匡列接觸者，進行後續防制作為，盡量避免疫情進一步擴大。

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