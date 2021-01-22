防疫加碼！胡錫進鼓勵就地過年　陸網友氣炸：辛苦一年連家都不讓回

▲疫情下的春運。（圖／CFP，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

大陸「春運」的現象堪稱人類最大遷徙，然而為了應對新冠疫情，國家衛健委日前祭出最新防疫政策，但卻讓許多網友氣炸轟「不讓回家直說」。對此，大陸官媒《環球時報》總編輯胡錫進今（22）日表示，他認為返鄉過年的限制是對的。不過，許多網友還是在留言處狠酸，「請問國家新出的政策什麼時候你認為是錯的？」

大陸國家衛健委20日發布《冬春季農村地區新冠肺炎疫情防控工作方案》的通知，明確規定春節返鄉人員須持7天內有效新冠病毒核酸陰性證明，返鄉後實行14天居家健康監測，期間不聚集、不流動，每7天還需進行一次核酸檢測。

胡錫進22日在微博發文說，客觀來說，中國現在經不起一場全國性的春節期間人員大流動，國家做出返鄉過年的限制，鼓勵在工作地就地過年，他認為是對的。「當然，要搞好對就地過節人員的人性化幫助，同時確實有情況要走的，也要讓走，要讓這個過程整體上盡量和諧些。」

「我們單位就是強烈要求大家盡量春節期間不離京了，但有一兩位同事，有老人病情嚴重的情況，我們還是原則上准假了。」胡錫進說，今冬抗疫大家都是參與者，響應就地過節就是在盡一己之力。他認為限制春節返鄉，但基本生活面貌能保持正常，這樣損失才是最小的。

貼文曝光後，不少網友不領情，氣炸嗆「過你X，打工人在外面辛苦一年到頭來過年連家都不讓回」、「正反話都被你說了」、「你滾，思想有多遠你就給我滾多遠」、「自己躺北京家裡，不讓打工人回家，權貴子弟卻可以從國外回來」、「你敢說不對嗎」、「終究是農村人扛下了所有」。

另外，也有人說，「普通老百姓，在外打工掙錢，辛辛苦苦一年，都是為了春節能回家，和親人團年，吃個年夜飯。國外不好好限制回國，國內自己限制老百姓回家過來，我真的就不懂了」、「因噎廢食天天都出車禍死人，難道都不讓開車了是不是？如此過渡防疫整治老百姓到底是為何」。

事實上，大陸國家衛健委公告一出，胡錫進就發文說，「衛健委就是發出一個很強烈的信號：大家盡量都就地過年，沒有極特殊的情況就別回了。」不過，當時就掀起網友一陣謾罵，「你在北京有家，我們這些打工的在城裡有家嗎？10坪米的地下室」、「低風險地區，綠碼，你們偉大的發明已經毫無用處了，毫無信譽對嗎」、「我對一刀切的政策感到強烈不滿」。

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