33名小園藝師打造「植夢園」　頂新和德基金會邀民眾造訪永靖

▲左5頂新和德文教基金會蕭巧怡副執行長。左4永靖國小蘇月妙校長。左3永西村村長胡。

圖、文／頂新和德文教基金會提供

彰化縣永靖鄉又稱為「苗木之鄉」。頂新和德文教基金會魏應充創辦人長期回饋鄉里，也關注下一代教育，基金會去年起與在地學校合作，開辦「多元教育國小園藝探索班」，將產業特色融入教育。永靖國小33位學童打造花草夢幻花園「植夢園」，2月19日前在當地「永安小院子」（永靖街65號）展出，歡迎民眾來參觀。

「植夢」音近織夢，代表編織夢想、理念，永靖國小33位學童利用種子、特色花卉，活化老屋空間。頂新和德文教基金會期盼，學童們能透過研習課程中所學的園藝課程概念，提升對於生活環境的美感涵養，增加對家鄉的情感連結。

▲永靖國小33位學童利用種子、特色花卉，活化老屋空間。

本次特展包含「苔玉吊掛區」、「香氛植物步道」、「多肉植物展區」、「希望植物牆」4個主題區，另外設有「植物箱體驗區」，民眾可把頭伸進植物箱和植物近距離接觸，和充滿禪意美學的「枯山水景體驗區」，讓民眾利用木耙，在砂石地上描繪出紋理，讓心靈獲得平靜，體驗日式庭園的優雅和舒心。

頂新和德文教基金會蕭巧怡副執行長表示，基金會回饋在地21年，挹注多元教育資源，包含探索課程、寒暑期營隊、技職講座。和永靖鄉內7所學校密切合作，盼能成為永靖鄉教育發展強而有力的最佳後盾。此次課程聘請台北專業師資陳俊宏老師，每週授課1次，就地取材免澆水式盆栽及應景佳節作品，讓孩子們帶回家與家人分享。

▲永靖國小六年級陳同學和種子花圈作品。

永靖國小蘇月妙校長表示，從孩子身上看到明顯的改變，孩子表現出更高的專注力與自主學習能力，感謝頂新和德文教基金會提供弱勢家庭孩子課後探索教育課程。

這次現場展出種子花圈的永靖國小六年級陳同學表示，從一開始不敢摸土壤，到後來可以幫媽媽在花園種花，也認識了好多植物及照顧方法，現在每天放學最期待的，就是回家看「綠寶貝」們！

「植夢園」特展即日起至2月19日展出，歡迎民眾相揪來看展覽逛永靖老街吃在地美食，現場打卡就有機會獲得限量味全龍-龍來運轉禮盒！活動資訊可查詢基金會臉書專頁：https://reurl.cc/E2z2p1。

▼植物箱體驗區讓民眾可把頭伸進植物箱和植物近距離接觸。