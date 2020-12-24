頂新和德串聯彰化聖家孩童報佳音　為在地民眾送暖傳遞祝福

▲聖家早療孩子至1919食物銀行報佳音。

圖、文／頂新和德文教基金會提供

頂新和德文教基金會創辦人魏應充長期關懷家鄉弱勢團體，透過基金會深耕社區，付出不遺餘力。在耶誕節前夕，基金會連續第2年邀請「聖家啟智中心－靖寶童趣屋」的孩子與師長們，到頂新1919食物銀行與成美文化園報佳音，為永靖在地受助戶、員工、遊客送上暖暖的關懷與祝福。

天主教會台中教區附設彰化縣私立聖家啟智中心成立於1988年，當時在彰化，教育身心障礙者的機構或學校不足，天主教會秉持耶穌基督博愛的精神，收容、教育這一群有著特殊需求的大小天使。時至今日，聖家也提供身心障礙者適齡、適性的多元服務，陪伴更多孩子與家庭成長，同時推廣早期療育服務，並致力於協助家庭融入社區，共同建立友善的社區互動園地。

頂新和德文教基金會日前透過「食公益計畫」捐助聖家啟智中心，推展與飲食相關的服務方案後，這次又在耶誕節前夕，邀請聖家的孩童報佳音，活動第一站至頂新1919食物銀行，向關懷戶報佳音，並幫聖誕樹貼上卡片，帶來濃厚的耶誕節氣氛；第二站則到成美文化園，向員工及遊客們送上祝福。聖家頒發感謝狀給基金會，感謝給予早療孩子們增進自信心與和社會大眾正向互動的機會。

1919食物銀行店長林俊毅表示，很多受助戶因為經濟因素或行動不便，在身體和心理上都比較孤獨、不願意外出，透過這次頂新和德文教基金會及聖家辦理的報佳音活動，讓他們能夠出來交朋友、透透氣，獲得喘息的時間，也感受充滿溫馨及祝福的耶誕節日。

彰化聖家劉嘉琪主任表示，感謝魏應充董事長期關懷公益，讓我們能夠持續推動服務，所以也希望透過報佳音活動，讓孩子表達對社會大眾及頂新和德的感恩與愛，除了增進孩子們的自信心，也讓社會大眾更瞭解「這群孩子跟我們沒有不一樣」，只是在學習上需要更多的時間與耐心給予支持。頂新和德文教基金會蕭巧怡副執行長指出，魏應充創辦人關懷家鄉，在彰化回饋超過20年，長期以來基金會都希望幫助社福團體自立、共好。

▲聖家啟智中心劉嘉琪主任、早療孩子與頂新和德文教基金會蕭巧怡副執行長合照。

頂新和德文教基金會長期深耕永靖在地，期盼透過公益關懷與服務，傳遞向善能量，凝聚並團結各公益團體與在地能量，與社會一同共好。