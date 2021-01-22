台中拖板車煞車壞了…「65秒飆闖2紅燈」撞爛貨車！夫妻破頭慘死

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記者戴若涵／台中報導

台中市南屯區向上路與精科路2020年初發生一起死亡車禍！一輛載有20公噸重混凝土的拖板車，擦撞一部自小客車後，連闖2個紅燈，再撞上當時正準備左轉的小貨車，導致車內柯姓夫婦當場頭顱變形、失去生命跡象，經緊急送醫搶救仍宣告不治。法院日前依過失致死罪將判拖板車駕駛判處有期徒刑10月，緩刑2年，可上訴。

回顧整起事發經過，張姓拖板車駕駛2020年1月3日中午12時許出發，準備將20公噸重的水泥包載到台中市嶺東南路二段，沒想到下午2時許行經向上路五段與精科五路口時，因無法確實煞車，從左側掃過正在停等紅燈的江姓小客車駕駛，接著疾駛而去。江女見狀，油門一踩便追上前，狂按喇叭示警，要求對方停車。

▲▼拖板車煞車故障連闖2紅燈，撞死小貨車柯姓夫婦。（圖／記者白珈陽攝，下同）

同日下午2時47分許，張男又在向上路五段與精科路交叉路口，因無法確實煞車，闖紅燈狠撞柯男所駕駛的左轉小貨車，江女見這幕嚇到驚聲尖叫，車內的行車紀錄器也將畫面全錄下。

由於撞擊力道猛烈，拖板車打滑衝破對向車道旁人行道的護欄，翻落至5公尺深的邊坡，水泥、車體碎片也散落一地。貨車內的59歲柯男、57歲徐女夫妻倆頭顱變形，當場失去生命跡象，經緊急送醫搶救後仍不幸宣告不治，肇事的張男則是全身多處擦挫傷、腦震盪。

台中地方法院認為，張男行車前沒有確認煞車裝置是否確實有效釀禍，導致被害人家屬身心受有莫大痛苦以及無法挽回的遺憾，審酌他犯後坦承犯行，也與家屬成立調解，並賠償完畢，最後依照過失致死罪將他判處有期徒刑10月，緩刑2年，緩刑期間應接受2場法治教育，並付保護管束，全案仍可上訴。