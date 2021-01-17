情侶退房床單「根本命案現場」　她氣炸PO照：闖紅燈？網轟超沒水準

▲白色床單上血跡斑斑 。（圖／翻攝自臉書／爆怨公社）

記者蔡儀潔／綜合報導

「奧客」無處不在，有飯店櫃檯人員16日在臉書PO出多張照片，稱近日遇到一名女房客退房後，房內的白色床單竟沾滿鮮血，連枕頭也無一倖免，像極了命案現場。貼文發出後引發熱議，紛紛留言怒轟「超級無敵沒水準」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲PO文內容 。（圖／翻攝自臉書／爆怨公社）

原PO在臉書「爆怨公社」發文，稱身為櫃檯工作人員的自己，想抱怨一下客人的素質。她公佈的照片中可以看到，白色的床單上沾滿大片紅色血塊，連枕頭也都有，畫面觸目驚心。

客人事後解釋，說是生理期來了才會流到床單上，對此原PO無奈表示，「花個五分鐘去超商買個夜用衛生棉很難嗎，不然⋯也可以請外送送一下啊。」

同時原PO提出質疑，「是月事來還是闖紅燈，這⋯我就不知道了」。最後提到，他們有打電話向客人酌收清洗費。

貼文發出後吸引超過1.4萬人按怒，近3000人留言，網友紛紛怒轟「超沒水準」、「這是兇殺案嗎……= =」、「月事來流成這樣，是血崩嗎」、「退房竟然都沒有主動講素質真的很差勁」、「這個以我當房務的經驗這些都要丟掉了」。

不少人認為「不像一般外露的血跡」、、、「闖紅燈啦！我自己夜用外漏也沒那麼誇張.」、「這次闖紅燈不開紅單，下次不能再闖囉」、「闖紅燈+1，但至少去浴室闖吧」、「會沾成這種範圍，我才不信只是單純睡覺」。