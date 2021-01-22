桃園市衛生局3疫調人員採檢陰性　陳時中：還不能掉以輕心

記者嚴云岑／台北報導

國內疫情緊張，部立桃園醫院群聚風波未歇，今傳出桃園3名疫調人員出現症狀而遭隔離。中央流行疫情指揮中心指揮官表示，雖然3人有採檢都為陰性，從時機點來看，症狀也不是由新冠肺炎引起，但會不會有另外共病，又是另一情形，因為都是疫調人員，目前還不能掉以輕心。

桃園傳出有疫調人員出現症狀隔離，衛生局昨日還大動作消毒。桃園市長桃園市長鄭文燦今（22）日上午接受媒體訪問時坦言，衛生局內有3位同仁出現症狀，2人腹瀉一人發燒，不過第一時間就送去隔離，後續為了安全也做了特別的消毒，目前採檢都是陰性。

發言人莊人祥補充，衛生局同仁何時發燒不清楚，但有2人分別是在1月18、21日採檢。

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院內染感第一例是一名住院醫師（案838）接觸美國返台患者（案812）不幸染疫，之後傳給女友（案839），案838又傳給護理師（案852）和主治醫師（案856）。

案856又傳給另一名護理師（案863），案863再傳給另一名護理師（案868）；除了醫院人員之外，還有案863的丈夫（案864）和女兒（案865）與案839的同住祖母（案870）相繼確診。今（22）日確診的案881與案882為病患與家屬，均遭案852傳染。

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