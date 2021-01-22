貨櫃需求暴增！「港口塞港、船期延誤」亂象多　交部祭4平穩措施

▲航港局官網設置「國際海運運輸平穩專區」。（圖／交通部）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐，宅經濟因此崛起，貨櫃運輸因全球消費型態改變造成需求暴增，衍生之缺工問題更造成港口塞港、船期延誤，以及貨櫃周轉率下降等現象。交通部採取四大措施，協助我國業者穩定進出口作業。

交通部表示，航港局邀集經濟部及農委會等相關單位跨部會成立「國際海運平穩工作小組」，並設置「國際海運運輸平穩專區」，提供國內進出口業者艙位、運價資訊。

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針對缺櫃問題，目前已採取4大因應措施協助我國業者穩定進出口作業，其中首要措施即是透過相關產業公協會彙整盤點急需出口的商品需求，在「國輪挺國貨」原則下，積極協調國籍航商依需求調度船舶與艙位，就熱門航線增開加班船及增加艙位供給，協助商品順利出口，並加速新船投運期程，以提供更充足的運能。

其次係由臺灣港務公司強化我國各國際商港的船席調度與作業效率，穩固船期及加速貨品裝卸，並由航港局協調部分業者調整貨品包裝與運送方式，改以散雜貨輪載運。

▲航港局「國際海運運輸平穩專區」提供加班加艙資訊。（圖／交通部）



另航港局為利積極協助進出口業者順利訂艙出口，已於官網設置「國際海運運輸平穩專區」，將加船、加班、加艙、船期、運價趨勢及諮詢窗口等資訊公開。部分產業工會於航港局1月19日召開之第二次工作小組表示，由於航商已有加開船班，近兩週艙位已有紓解，顯示相關措施已具初步成效。

交通部表示，近期航港局將針對業者反映的危險品、特殊規格機械設備，以及民生大宗物資，協調貨櫃及散裝航商協助運送，全力協助國內產業度過全球缺艙缺櫃難關，以確保我國進出口作業順暢，維持臺灣國際貿易競爭力與經濟成長動能。