傳播妹陪酒「扒走同行2千元」　監視器還拍到她手伸男客口袋

▲郭姓傳播妹趁另名傳播妹唱歌時，趁機偷走皮包內的2千元。（示意圖／記者邱中岳翻攝，非事發地點與當事人）

記者邱中岳／台北報導

北市1名傳播妹20日凌晨被公司安排陪客人飲酒，但席間卻將另名傳播妹的財物偷走，被害的傳播妹搭小黃付錢時發現錢不見，隨即折返該處並要求調閱監視器，才曝光該名傳播妹的惡行。

警方調查，23歲的郭姓傳播妹，20日凌晨被經紀公司安排陪2名客人飲酒，現場還有另名吳姓傳播妹在場，但吳姓傳播妹在20日上午7時許先離開，搭車返家付錢時發現財物遭竊。

吳姓傳播妹直接搭小黃回到店裡，當著郭姓傳播妹與2名男客前調監視器，發現郭女趁吳在唱歌時，趁機摸走吳女皮包內的2千元，吳氣得直接報警處理，警方事後依竊盜罪嫌將郭女送辦。

據悉，監視器拍下，涉嫌竊盜的郭姓傳播妹趁吳女在唱歌時，將吳女的2千元從皮包拿出後，直接塞進褲子口袋，另外還曾將手伸進1名男客口袋，疑似要竊取財物，但卻沒有成功。

郭姓傳播妹到案後辯稱，當時因為喝醉了不知道發生什麼事，警方追問後又改口，是要先幫忙付包廂費，所以才拿吳女的錢先代墊支付，但警方不採信，依法送辦。

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