「專辦超大咖」前特偵組檢察官張進豐　被控聯手妻兒詐建商3億

▲前特偵組檢察官張進豐被控詐欺3億元遭搜索約談。（圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

曾任特偵組組長兼發言人的前高檢署檢察官張進豐，被建商指控，以投資澳洲土地獲利可觀為幌子，和妻子簡佩玲、兒子張庭耀聯手，用假的帳戶往來明細、土地買賣合約，詐騙建商投資澳幣1300多萬元，折合新台幣約3億元，台北地檢署18日指揮調查局，兵分3路搜索並約談張進豐夫妻到案，兒子張庭耀因人在境外，沒在約談名單內。

檢調獲報，新竹建商李力建設負責人李鴻章提告指控，張進豐夫妻在2018年間邀約餐敘，席間由張進豐的兒子張庭耀向李鴻章宣稱，他們一家在澳洲開設的Everland公司，準備投資開發澳洲墨爾本市區土地，預期獲利可觀，說服李鴻章簽約加入投資。

▲張進豐現在已轉任律師。（圖／翻攝進豐聯合法律事務所）

但實際上，張庭耀根本沒有取得澳洲土地，卻涉嫌偽造假的銀行帳戶往來明細，以及土地買買合約，佯稱投資案如期進行，李鴻章和親戚都信以為真，陸續投入了1300多萬元的澳幣，後來才發現，資金疑似都被張庭耀挪做私用。

▲前特偵組檢察官張進豐妻子簡珮玲移送台北地檢署。（圖／記者劉昌松攝）

檢察官劉怡婷18日指揮調查局台北市調處兵分3路，搜索並約談現為律師的張進豐夫妻，全案朝向詐欺、偽造文書方向偵辦，至於張庭耀因長年旅居澳洲，不在約談名單內。

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