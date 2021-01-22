直播主沒錢治病死家中！「坎坷身世超鼻酸」　卑微許願：想吃草莓





▲直播主孤獨病死在家中。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

陸影音平台BiliBili直播主「墨茶Official去」的消息引發萬千網友噴淚。知情網友稱，直播主從小被父母遺棄，家庭貧困，高中輟學，打黑工，罹患糖尿病和腫瘤，但因無錢治療，1月孤單病死在家中。21日晚間，他去世的消息衝上熱搜，被網友描述成「一個沒人看的B站UP主去世」。

根據網友爆料顯示，該直播主奶奶生病，家庭因病致貧，父母躲債跑路，留他一人高中輟學自生自滅，之後其父又來搶奪他僅剩的房子得逞，無奈只好打工糊口，又遇黑心公司。

禍不單行，該直播主鼻子上還長了個腫瘤，在切除腫瘤時發現罹患糖尿病，但已無積蓄持續治療，最後因酮酸中毒逝世。

▲他多段發文讓人心酸。（圖／翻攝自微博）

截止目前，墨茶Official在B站共上傳了28段影片，總播放數只有1.2萬，最新粉絲數已經高達12.3萬。

他生前不少PO文讓人潰堤，「珍惜我為數不多的日子吧...」、「看動態全都在吃餃子，可是我從小到大都沒有在冬至吃過餃子，第一次知道有這樣的習俗」、「我老想吃草莓了。最近被病折磨的吃什麼吐什麼，然後特別特別想吃草莓……可惜草莓太貴了」。

▲知情網友發文。（圖／翻攝自微博）

網友噴淚表示，「看得我真的好難受，尤其是想吃草莓因為太貴一直沒吃到，希望那個世界沒有病痛」、「下輩子做個吃穿不愁的小天使吧，會有人愛你的」、「想像不到最後受到病痛的折磨，一個人在租屋等死是多絕望多痛苦」、「這個世界真是太殘酷了」。

對此，B站22日晚深夜3點發布通告稱，「我們正在緊急調查核實與直播主墨茶Official有關的具體情況，如果有與該直播主在現實生活中相識並了解情況的用戶，請私信向我們提供有關線索。感謝大家。 」

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