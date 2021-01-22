生死在桃園！他無奈到處被貼標籤　網點「1理由」：台北絕對淪陷

▲不少桃園人通勤至台北上班。（示意圖／記者沈繼昌翻攝）



記者崔子柔／綜合報導

部立桃園醫院爆發群聚感染事件，至今已有10人確診，許多桃園人開始抱怨自己被貼標籤，更有通勤到別地區工作的桃園人被「規勸回家」，但有網友表示，如果桃園擋不住疫情，台北絕對也淪陷，因為每天有大批桃園人都通勤到台北上班。

原PO昨（21）日在爆怨公社發文指出，「連續幾天一堆人不是說不要到桃園去，不然就是看到桃園人就快嚇死」，就連在工作場所也被規勸回家，讓他忍不住抱怨「每天聽到這些壓力頗大」。

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▲原PO在臉書抱怨。（圖／翻攝自臉書／爆怨公社）



原PO也說，他「生在桃園死在桃園」，不解疫情也不至於失控，為什麼要被貼上標籤，「一起說好挺醫護，還不是一堆人衝去群聚，真的看不懂」。

文章一出，就引起不少網友共鳴，「剛從桃園中壢回彰化就被問翻，問到歸覽趴火都上來，當初彰化有疫情時我是有歧視過其他人嗎」、「最近周圍真的很多歧視桃園人的狀況，比如被親人禁止過年返鄉探親」，也有人提出「桃園擋不住，台北絕對淪陷，您知道桃園有多少人每天去台北上班嗎？」引起網友關注。

台北市雖然工作機會多，但房價、消費也高於其他地區，不少民眾會選擇搬往其他縣市再通勤上班，根據去年（2020）的數據，人口淨遷出數量最高的是台北市，淨遷入人口最多的縣市則是新北市，其次為桃園市。若拉長至2014年的統計來看，淨遷入累計正成長人數以桃園市增加15萬人最明顯。

▼網友留言。（圖／翻攝自臉書／爆怨公社）

