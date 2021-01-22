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好山好水培育頂級品質！　走訪「鹿野有機乾薑」新鮮產地

 ▲記者走訪台東鹿野，帶大家直擊冬天暖心食材「薑」的產地，從種植、採收、清洗、篩選到包裝都非常講究，原來一塊好薑得先通過層層關卡，才會送到消費者手中。（採訪撰稿／記者陳珊珊；攝影剪輯／記者謝婷婷）

記者陳珊珊／台東採訪報導

記者實際走訪台東鹿野，要來找最適合冬天的農作物，也是冬天不可或缺的暖心食材，大家知道是什麼嗎？答案就是「薑」。聽說鹿野的薑品質非常好，是什麼原因造就好品質呢？禾豐商店的負責人林彥均現在是一名有機薑青農，他今天將帶我們一起去找解答！

▲好山好水培育頂級品質！　走訪「鹿野有機乾薑」新鮮產地。（圖／記者謝婷婷攝）

▲禾豐商店負責人林彥均（左）帶記者認識台東鹿野的有機薑。（圖／記者謝婷婷攝）

禾豐商店負責人林彥均分享，「我們這邊位在中央山脈山腳下，水源非常純淨，所以我們種出來的薑才能有這麼好的品質，因為它們都是喝好水長大的。另外我們都是有機栽種，因為大概9年前，台東鹿野的薑遇上崩盤，那時候全聯有來輔導我們包裝、販售，也鼓勵我們靠著好山好水的優勢，轉型做有機，從此之後就繼續與全聯合作」。

▲好山好水培育頂級品質！　走訪「鹿野有機乾薑」新鮮產地。（圖／記者謝婷婷攝）

▲▼田裡的葉子枯黃倒下即是老薑階段。（圖／記者謝婷婷攝）

▲好山好水培育頂級品質！　走訪「鹿野有機乾薑」新鮮產地。（圖／記者謝婷婷攝）

鹿野的薑喝好水，住在優良環境長大，加上林彥均定期檢測土壤，使用有機肥料施肥，讓每塊薑都擁有好品質。不過我們該怎麼判斷住在土裡的薑，什麼時候可以採收了？

一眼望去薑田裡的葉子都倒了下來，而且還有點枯黃，禾豐商店負責人林彥均解釋，「葉子枯黃時，就是俗稱的老薑階段，這時候的薑才能夠算老薑。我們採收的時候，會先使用鋤頭將兩側的土放鬆，然後再挖土，把薑塊挖出來」。

▲好山好水培育頂級品質！　走訪「鹿野有機乾薑」新鮮產地。（圖／記者謝婷婷攝）

▲為了保持薑的完整性，林彥均堅持以人工採收。（圖／記者謝婷婷攝）

▲好山好水培育頂級品質！　走訪「鹿野有機乾薑」新鮮產地。（圖／記者謝婷婷攝）

▲採收完的薑會先整理根莖。（圖／記者謝婷婷攝）

禾豐商店負責人林彥均說：「我們為了保持薑的完整性，所以都是人工採收。種植薑的時間大約需要10個月，採收階段則是12月到3月之間，就是冬天的時候採收」。一塊一塊的薑，全靠人工細心採收，採收完會先整理薑的根莖，再運回廠內繼續闖關。

▲好山好水培育頂級品質！　走訪「鹿野有機乾薑」新鮮產地。（圖／記者謝婷婷攝）

▲運回廠內的薑先經過清洗機，洗淨表面塵土。（圖／記者謝婷婷攝）

▲好山好水培育頂級品質！　走訪「鹿野有機乾薑」新鮮產地。（圖／記者謝婷婷攝）

▲薑在秤重包裝前，還會以人工審視一次完整度，確認沒問題才會包裝出貨。（圖／記者謝婷婷攝）

禾豐商店負責人林彥均表示，「採收完的薑會先進到廠區清洗，洗乾淨後再進行乾燥，以確保薑的品質不會變質，我們主要是用室內乾燥，這樣薑就不會受到外界污染。乾燥完畢會進到下一關，以人工審視外觀完整度，篩選、秤重後才包裝」。

▲▼ 全聯小農台東鹿野有機乾薑業配 。（圖／記者謝婷婷攝）

▲一塊塊頂級有機乾薑得先通過多層關卡，才會送到消費者手中。（圖／記者謝婷婷攝）

原來採收完的薑，可沒這麼簡單就能包裝，因為這一塊塊頂級有機乾薑，得先通過層層關卡考驗，才能送到消費者手中，溫暖整個冬天。

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