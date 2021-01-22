全聯福利熊脫帽了！真面目「撞臉」惹笑噴：小7派來的臥底

▲福利熊脫下帽子了！（圖／網友授權使用，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

記者曾筠淇／綜合報導

全聯的廣告神曲《One Two福利熊》紅極一時，「福利熊，熊福利」的歌詞更是朗朗上口，深植不少全聯粉的心。為了滿足粉絲，全聯推出了福利熊、水果探險隊蘋狗、香蕉狗、奇異狗共4種造型的絨毛娃娃；而稍早，有網友就分享了福利熊脫掉帽子以後的照片，讓不少人直呼，「OPEN將去全聯打工嗎」、「快戴回去」。

這名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」上發文驚呼，「福利熊廬山真面目！」從她PO出的照片可以見得，福利熊原本戴的水藍色帽子被拿下來了，露出又圓又亮的白色額頭，和平時的形象差很大，讓人差點認不出來。

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▲有網友笑稱，福利熊根本和OPEN將撞臉了。（圖／網友授權使用，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

照片曝光後，不少網友紛紛留言回應，「根本小7來的臥底」、「脫掉帽子都認不出來了」、「籃子帽拆掉看起來好奇怪喔」、「果然人要衣裝、熊要帽裝」、「居然是光頭啊」、「那不是帽子，是菜籃喔」、「是光頭！我不能接受」、「直接笑翻」、「毛巾包頭的概念嗎」、「戴回去啦」、「千萬不要脫帽」、「這小熊的耳朵好下面」。

本站曾報導《全聯水果箱「彈出4隻」！粉絲嗨喊終於出了 福利熊脫帽還多1功能》，文中提到，福利熊頭上的帽子的確可以拆下來，而且脫掉以後還會變成籃子，讓娃娃不只是擺飾品，還增添了實用性。

▼全聯福利熊與水果探險隊。（圖／網友授權使用，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）