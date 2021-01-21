快訊／萊爾富、OK跟進！桃園全門市即日起「座位區」暫停開放

記者楊庭蒝／綜合報導

部立桃園醫院院內感染擴大至社區！為了防止疫情升級，萊爾富超商宣布，即日起，即日起桃園市所有門市座位區將暫停開放。另外OKmart也宣布，桃園市門市休息區於1/22（五）00:00起停止提供服務。

▲萊爾富超商。（圖／萊爾富提供）

除了桃園市所有門市暫停開放座位區外，萊爾富超商也要求其他縣市門市遵守7大要點：

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1、人員當班需全程配戴口罩。

2、注意個人衛生及保健：勤洗手，養成良好衛生習慣。咖啡製作前，手部確實酒精消毒。

3、每日定期做體溫檢測，如：上班前或外出返店時，體溫檢測結果需確實登入「全店人員體溫檢測」中。

4、同仁有感冒發燒跡象或相關症狀，應戴口罩並儘快就醫，並啟動下列防疫程序：

(1)請通報直屬主管(區主任)知悉。

(2)請店長留意關心同仁健康復原情形及回報區經理。

5、於門市後場、櫥窗區張貼防疫訊息公告文宣，並於每日上午1點、6點、10點和下午 2點、5點、8點執行每班2次清潔維護並落實檢核表格制度。

6、依照社交距離規範調整休憩區桌椅擺設方式，如吧台式休憩區減半放置椅子、方桌式休憩區採間隔不對面方式放置椅子，未開放休憩區桌面會張貼公告文宣。

7、為使客人用餐安心請於休憩區桌面張貼「外食用餐6大衛生守則」，門市櫃檯區也提供消毒酒精。

此外，OKmart超商也表示，因應新冠肺炎疫情，一切以防疫出發，OKmart桃園市門市，於門市人員的部分，規定配戴口罩、加強手部清潔，並要求門市人員每日測量體溫。顧客入店需配戴口罩，並宣布休息區於1/22（五）00:00起停止提供服務。

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