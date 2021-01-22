染疫擴大！鄉民怕爆「狂喊封城」　桃園人怒了：這輩子都不要出國

▲部桃爆發醫護群聚感染。（圖／記者沈繼昌攝）

記者施怡妏／綜合報導

部立桃園醫院感染持續擴大，其中護理師（案863）一家三口的足跡，相當於畫出桃園蛋黃區，讓不少人驚呼拜託封城。一名居住在桃園的女網友憤怒表示，機場附近的旅館不少都變成防疫旅館，此外，大園附近也有很多工業區，外勞人數鐵定很多，「但我們還不是就這樣渡過了一年」，希望酸民不要再惡意攻擊。

該名女網友在臉書「爆怨公社」發文，在桃園大園居住了7年多，看到很多人都在攻擊桃園，還有人說要封城，讓她感到很生氣，疫情爆發後飛機班次一天比一天還要少，附近的旅館不少都變成防疫旅館，而且大園附近也有5個工業區，外籍勞工的人數也不少，雖然暴露在危險之下，「但我們還不是就這樣渡過了一年」。

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她表示，「現在因為部桃爆出院內感染，就開始有鍵盤俠只會躲在鍵盤後面，肆無忌憚的傷害守在第一線醫護人員的心」，看到酸民在網路上惡意留言攻擊桃園，感到很心寒，「你們從今以後這輩子都不要從桃園搭機出國」，桃園此刻走在防疫最前線，很需要大家的鼓勵與支持，「疫情不可怕，可怕的是無知與沒有防範意識」。

▲原PO認為大家要一起共同努力度過難關，而不是在網路上一直酸。（圖／記者林敬旻攝）

她指出，許多搭飛機到台灣的民眾，有染疫疑慮的一律都送到桃園醫院，負責機場檢疫的也幾乎都是桃園醫院的醫護人員，盡心盡力站在第一線守護台灣，卻被台灣人排擠，「上次有人説桃園某餐廳拒絕醫護人員內用，我看接下來應該會被問你從那裡來？最近有沒有去過桃園？」

貼文一出後，引起許多網友留言，「一堆酸民阿，好像不酸他們會死一樣」、「不用理他們，他們很可憐就只會躲在鍵盤後酸而已，還有什麼作為」。還有網友指出，很多物流中心都在桃園，如果封城了會有很多的問題產生。