台中議員批中央居家檢疫有如帶進病菌　中市府：積極擴充旅宿數量

▲台中市議員李中批評中央讓入境者居家檢疫，會增加把病菌帶進社區的風險。（圖／李中提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市議員李中21日表示，中央防疫要料敵（病毒）從嚴，應該採取堅壁清野政策，將入境者集中在特定隔離區域，而不是讓入境者返家檢疫，徒增社區感染風險，他要求台中市政府儘速向國防部申請成功嶺營區作為集中隔離場域，隔離結束後再回到社區，市民才會安心，中市府表示，目前檢疫替代所已增至1700間，會持續加緊媒合旅宿業，積極擴充量能。

李中表示，中央防疫中心日前開始要求入境要有3天內新冠病毒採陰證明，這點值得肯定，但3天內採陰不代表沒有染疫，最近要回來過年的人非常多，雖然入境選項上有防疫旅宿以及自費入住集中檢疫場所，但卻因為已經額滿，導致入境者只能選擇自宅或親友住所一人一戶的選項，這將讓可能的染疫風險直接進入社區。

李說，住在社區的入境者，入境時可能還沒有症狀，但假使真有帶原者，他們回到社區後，每天帶食物給他們吃的人員、垃圾處理人員、民政訪視人員等，這些第一線的接觸人員，都可能讓病毒擴散，讓社區暴露在風險中而不自知。

因此，他要求中市政府儘速與國防部協商，將成功嶺部分營區劃作隔離區域，讓入境者先進入營區，集中供給防疫資源，等隔離時間結束後，再讓無症狀的人回到社區，將可能的風險，隔離在社區以外，讓社區民眾免於恐懼。

市府表示，針對居家檢疫替代所防疫措施，衛生局每次都請防疫專家前往會勘，包括工作人員及居家檢疫民眾進出動線、送餐、環境清消、送醫等動線規劃，並教導工作人員防護裝備穿脫技巧、房務清潔流程等訓練，以保障居家檢疫替代所工作人員及住民健康。

另外，因應春節期間檢疫需求，交通部已在1月7日與六都開會研商增加防疫旅宿量能，觀旅局即在一至二週內擴充替代所200多間房，目前收住量能增加至1700間，並持續加緊媒合旅宿業，積極擴充替代所量能。

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