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果菜公司總經理遭爆月領加班費比員工薪資高　中市府：依規定徹查

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▲▼台中議員李中踼爆果菜公司總經理翁添滿（下）月領加班費比員工薪資高。（圖／李中提供）

▲台中議員李中踼爆果菜公司總經理翁添滿（下）月領加班費比員工薪資高。（圖／李中提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市議員李中、楊正中21日質詢指出，台中果菜公司總經理翁添滿坐領高薪且苛刻員工，自己休假竟報加班費，卻不讓員工報加班費，每月加班費高達3萬多元，比員工薪水高，不公平的對待讓員工怨聲載道，市府表示將依規徹查，若查有不法依規處置。

▲▼台中議員李中踼爆果菜公司總經理翁添滿（下）月領加班費比員工薪資高。（圖／李中提供）

李中日前接獲果菜公司員工、青果公會投訴，前市長林佳龍任內任用的果菜公司總經理翁添滿緊縮員額讓員工負擔大增，且因為情緒控制不佳，經常以「六字真言」辱罵員工，甚至員工要借用影印機而被他要求寫檢討報告，諸多荒謬行徑讓員工迫不及待想透過換市長來換總經理，但盧市長上任後心軟，讓他繼續留任，沒想到卻變本加厲。

李中指出，翁經常在請休假的情況下，自己又申報加班費，卻不讓員工請領加班費，大夜班的員工薪資只有2萬多元，翁每月平均加班費卻高達3萬7千多元，甚至新進員工還被要求長達3年的試用期，種種誇張行徑根本就留不住新進員工。

李要求農業局與政風人員徹底調查，若不適任就請市長儘速撤換，別再養虎為患。

楊正中列出翁在2018年盈餘2301萬5340元，歷年盈餘最低，但翁自己加班費就領了42萬多元，績效獎金25萬多元，2019年的績效獎金更領了55萬多元，楊詢問主管單位農業局長蔡精強關於加班費和績效獎金由誰核定時，連蔡精強也坦白說，「沒有報農業局」，楊要求翁自行辭職吧。

翁添滿則回說，自己會檢討。

農業局表示，台中果菜運銷股份有限公司雖為民營公司，但市府持有49%股份，提昇公司營運效能，市府責無旁貸，市府將依規徹查，若查有不法將依規處置，以利業務順利推動。

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