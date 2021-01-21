　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台中阿公寒流猝死！喪家化哀傷為大愛　愛心米轉贈弱勢

▲台中一戶喪家化哀傷為大愛，透過警察發送200多包白米給弱勢家庭。（圖／警方提供）

▲台中一戶喪家化哀傷為大愛，透過警察發送200多包白米給弱勢家庭。（圖／警方提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市清水區1名高齡8旬的李姓阿公因為寒流來襲猝死，家屬將喪禮中治喪所用的200多包平安米捐贈給清水警分局清水派出所，希望藉由派出所勤區員警的幫忙，將這份愛心轉贈給在地的獨居老人及弱勢家庭，讓鄉親在歲末寒冬中能感受到一絲絲暖意、平安過好年。

李姓阿公家屬表示，老父親生前個性急公好義，對於地方的弱勢鄉親時常慷慨解囊、樂善好施，惟因年事已高，加上氣溫急速驟降，老父親不幸猝死，家屬雖萬般不捨，仍希望秉承老父親生前的大愛精神，將親友協助治喪所用的白米、罐頭等物資，透過警方將物資送到真正需要救濟的獨居老人及弱勢家庭手中。

清水警方在里長的幫助下，動員所有的勤區員警，一一到轄內的弱勢家庭關懷慰問，並將愛心米等物資送到每一戶家庭，許多民眾都露出燦爛笑容，場面溫馨感人，受贈的民眾感謝有善心人士及警方將愛心送上門，讓他們可以安心過好年。

清水派出所所長黃晧展表示，警察不僅是執法者，更是社會福利工作者，只要是能促進人民福利的一切事物，都在警方服務的範疇內，對於家屬這次含悲慷慨捐贈愛心物資的義舉，警方表達由衷的感謝，同時也期待拋磚引玉，希望大家對社會底層的弱勢家庭多一分關懷與付出，將愛心散播到社會中每一個角落，人間有情、處處溫馨。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
快訊／基隆4月女嬰疑溢奶！嘴留「白液體」送醫亡
部桃風險第一階段還沒過　陳時中曝「關鍵時間點」：絕不可鬆懈
才拜託支援防疫旅館！澎湖卻祭「禁台令」　鄭文燦幕僚怒：落井下
摩斯員工、輔導老師採檢結果出爐　部桃員工319人居家隔離
縣市連發「避桃禁令」　陳時中感慨：台灣就那麼大，大家是一體的
唐吉訶德擠爆　陳時中擔憂說重話了
染疫護理師「丈夫足跡」有誤？　陳時中解答「消失的3小時」
桃園醫院群聚接觸者396人　只剩下15人等結果
快訊／好消息！　部桃今無新增確診案例
LIVE／案864消失3小時成謎　陳時中最新說明

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台中議員批中央居家檢疫有如帶進病菌　中市府：積極擴充旅宿數量

台南大內消防員　「消牛」邀你一起來玩對對碰！

他人肥水落己田　白河警破有機肥料包竊案起獲28包贓物

黃偉哲臉書力挺桃園　給鄭文燦市長支持加油！

台中阿公寒流猝死！喪家化哀傷為大愛　愛心米轉贈弱勢

一家五口4人領殘障手冊...阿公拒被安置「要跟孫子住一起」

山區藏機車不尋常！ 台東山老鼠寒流盜樟　 林警埋伏1夜攔獲

頭份機車待轉區被當停車格　警：標線未上字先勸導...未來罰1200

CDC強化醫院門禁管制　新竹市各大院所配合措施出爐

台東鯉魚山換新貌！規劃2年斥資3億4千萬　推動周邊8大工程

休旅車併排！貨車出不去狂按喇叭 4大人下車嗆聲...網：果然一家人

半夜2點被愛犬推大腿...她超怒　追進房見「兒斷氣發紫」急救命

張齡予私密衣櫃給拍...吳宗憲一看傻眼　做公益超大方「主動捐名牌包」

9旬嬤撿資源回收苦存2萬4千元！　遭男「拿香蕉騙光」淚：要撿多久

抗疫前線醫生累癱「趴睡桌上」　全身緊穿防護衣...睡夢中悄離世

唐吉訶德百人「苦等5小時」進場　1樓卡半小時！民眾走逃生門離開

VaVa diss毒舌老師「你在教我做事嗎」　現場氣氛超尷尬...張韶涵急跳出來緩和

范植偉私約女粉「上課過夜還討3千」　被揭嚴重潔癖：喝水加1滴洗潔精

雞卷沒雞肉！客怒嗆「不老實」　老闆無奈退錢曝真相：是台語

劉以豪、秦嵐撒糖親下去了！　霸道總裁明道現身...網一看：拳頭硬了

台中議員批中央居家檢疫有如帶進病菌　中市府：積極擴充旅宿數量

台南大內消防員　「消牛」邀你一起來玩對對碰！

他人肥水落己田　白河警破有機肥料包竊案起獲28包贓物

黃偉哲臉書力挺桃園　給鄭文燦市長支持加油！

台中阿公寒流猝死！喪家化哀傷為大愛　愛心米轉贈弱勢

一家五口4人領殘障手冊...阿公拒被安置「要跟孫子住一起」

山區藏機車不尋常！ 台東山老鼠寒流盜樟　 林警埋伏1夜攔獲

頭份機車待轉區被當停車格　警：標線未上字先勸導...未來罰1200

CDC強化醫院門禁管制　新竹市各大院所配合措施出爐

台東鯉魚山換新貌！規劃2年斥資3億4千萬　推動周邊8大工程

福特54.4 萬休旅雙動力墨西哥登場　這車系國內沒了

新北五股坑溪變超噁乳白勾芡湯！查出真兇了

住家裡通勤上班「4點就要起床」他考慮租屋　網見1條件：不如不要

《上流戰爭》42歲李智雅辣翻！「鏤空露背裝」秀魔鬼身材超逼人

快訊／基隆4月女嬰疑溢奶！嘴留「白液體」送醫亡　20歲年輕媽嚇傻

蔡其昌全面盤整中職規章制度　波西條款、FA開季解決

學測明登場！父陪看考場　腦麻生每日讀書5小時盼上「社工系」

全台警戒！每日確診百例就封城　一張圖秒懂「疫情應變4階段」

22歲小詩人搶全場目光！就職典禮朗誦震撼人心　超猛背景曝

麻油雞軟嫩有勁！台北40年老店　雞肉、米血必沾獨門辣醬

億萬富豪在私人農場建「受孕樂園」　2條件才能參加...讓20女同時懷孕

地方熱門新聞

廣德海鮮曝監視器：3小時無客真相

護理師一家足跡是蛋黃區！桃園人驚呆

嘉義民雄早餐店夾娃娃機電線走火

建設公司張姓負責人欠稅拒繳被管收

雲林高齡65歲才考駕照　原因滿滿洋蔥

清潔隊員拾「金」不昧心不貪

全家超商「玉子鰻魚飯」　屏東老字號企業供應

台南罹癌孝子舉鐵架叫賣　站6小時腿軟

一家五口4人領殘障手冊...阿公拒被安置

奇美「總鋪師」再次現場補充消防人員體力

強化醫院門禁管制　竹市配合措施出爐

台中阿公寒流猝死！喪家把愛心米轉贈弱勢

江啟臣宣傳雙公投行程24日到台南鴨母寮

雲林縣觀光人次首破千萬　文觀處推遊程但配合防疫

更多熱門

相關新聞

沙鹿玉皇殿捐93組紅藍爆警示燈　點亮安全回家路

沙鹿玉皇殿捐93組紅藍爆警示燈　點亮安全回家路

台中市清水警分局轄區道路寛敞、筆直，加上鄰近台中港區大型車輛往來頻繁，今年迄今已發生多起交通事故致死案，原因大多為駕駛人未注意車前狀況，沙鹿區玉皇殿為保障民眾安全，1日贈送清水分局93組LED紅藍爆閃警示燈，入夜後即自動閃燈，使駕駛人能在遠處察覺，放慢行車速度，降低交通事故發生。

台灣首廟天壇代捐及弱勢團體物資捐贈

台灣首廟天壇代捐及弱勢團體物資捐贈

信義房屋「讚聲」台東小農　16萬份平安米送千個社區

信義房屋「讚聲」台東小農　16萬份平安米送千個社區

首廟天壇再代捐平安米助弱勢

首廟天壇再代捐平安米助弱勢

台南土城聖母廟平安米發放濟貧

台南土城聖母廟平安米發放濟貧

關鍵字：

清水警平安米

讀者迴響

熱門新聞

大胃王丁丁被爆「強上男性友人」　半夜發聲了

甜叫老公起床　她被潑滾水痛到昏厥

中國外交部算帳：將制裁蓬佩奧28人

廣德海鮮曝監視器：3小時無客真相

富王鴨肉「租出去了」　同條街店家下訂

姐夫？汪叼「粗黑條狀物」怒瞪爸

媽踩斷新生兒頸骨！美動物園長頸鹿寶寶搶救不治

鄭爽慘了！　陸廣電破例直接封殺

7人插管救確診者！醫見恐怖過程噴淚

台灣進入「相對不寒冷」時期　時間點曝光

郭書瑤流產痛哭！

收英文私訊！「1句話穿幫」抓包台灣人

護理師一家足跡是蛋黃區！桃園人驚呆

Howhow、鄧福如「漢堡包」終於公開　性別曝光了

「那天差點被一個YouTuber強姦」　合照曝光

更多

最夯影音

更多
休旅車併排！貨車出不去狂按喇叭 4大人下車嗆聲...網：果然一家人

休旅車併排！貨車出不去狂按喇叭 4大人下車嗆聲...網：果然一家人
半夜2點被愛犬推大腿...她超怒　追進房見「兒斷氣發紫」急救命

半夜2點被愛犬推大腿...她超怒　追進房見「兒斷氣發紫」急救命

張齡予私密衣櫃給拍...吳宗憲一看傻眼　做公益超大方「主動捐名牌包」

張齡予私密衣櫃給拍...吳宗憲一看傻眼　做公益超大方「主動捐名牌包」

9旬嬤撿資源回收苦存2萬4千元！　遭男「拿香蕉騙光」淚：要撿多久

9旬嬤撿資源回收苦存2萬4千元！　遭男「拿香蕉騙光」淚：要撿多久

抗疫前線醫生累癱「趴睡桌上」　全身緊穿防護衣...睡夢中悄離世

抗疫前線醫生累癱「趴睡桌上」　全身緊穿防護衣...睡夢中悄離世

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面