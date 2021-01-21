台中阿公寒流猝死！喪家化哀傷為大愛　愛心米轉贈弱勢

▲台中一戶喪家化哀傷為大愛，透過警察發送200多包白米給弱勢家庭。（圖／警方提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市清水區1名高齡8旬的李姓阿公因為寒流來襲猝死，家屬將喪禮中治喪所用的200多包平安米捐贈給清水警分局清水派出所，希望藉由派出所勤區員警的幫忙，將這份愛心轉贈給在地的獨居老人及弱勢家庭，讓鄉親在歲末寒冬中能感受到一絲絲暖意、平安過好年。

李姓阿公家屬表示，老父親生前個性急公好義，對於地方的弱勢鄉親時常慷慨解囊、樂善好施，惟因年事已高，加上氣溫急速驟降，老父親不幸猝死，家屬雖萬般不捨，仍希望秉承老父親生前的大愛精神，將親友協助治喪所用的白米、罐頭等物資，透過警方將物資送到真正需要救濟的獨居老人及弱勢家庭手中。

清水警方在里長的幫助下，動員所有的勤區員警，一一到轄內的弱勢家庭關懷慰問，並將愛心米等物資送到每一戶家庭，許多民眾都露出燦爛笑容，場面溫馨感人，受贈的民眾感謝有善心人士及警方將愛心送上門，讓他們可以安心過好年。

清水派出所所長黃晧展表示，警察不僅是執法者，更是社會福利工作者，只要是能促進人民福利的一切事物，都在警方服務的範疇內，對於家屬這次含悲慷慨捐贈愛心物資的義舉，警方表達由衷的感謝，同時也期待拋磚引玉，希望大家對社會底層的弱勢家庭多一分關懷與付出，將愛心散播到社會中每一個角落，人間有情、處處溫馨。

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