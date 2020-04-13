首廟天壇再代捐平安米助弱勢　黃偉哲：神明顧眾生最好的體現

▲台灣首廟天壇，在台南市長黃偉哲見證下，捐出5460包平安米及145包30公斤裝白米給台南市各社福團體及弱勢族群。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台灣首廟天壇繼捐300萬善款協助防疫後，以米代金活動邁入第14次，13日在台南市長黃偉哲見證下，又捐出5460包平安米及145包30公斤裝白米給台南市各社福團體及弱勢族群，黃偉哲市長代表各界感謝天壇的愛心，讓各社福團體在疫情期間社會資源比較少的時候，能夠獲得及時雨。





台南市長黃偉哲表示，因為疫情的關係，有些民眾放無薪假或是收入受到影響，台灣首廟天壇除了平安米捐贈外，在之前也慨捐300萬協助台南市政府防疫，讓社福團體還有弱勢的民眾在這個時候，特別感受到來自天壇的善行義舉，也代表上天的慈悲跟憐憫心。



黃偉哲市長指出，天壇也號召很多間的宮廟，實施戴口罩，保持社交距離等防疫措施；過去更累積很多行善成果，無論是獎學金、捐給台南市政府每年200萬的社會急難救助金，甚至過去0206地震等，只要是社會上碰到的事件，天壇都義無反顧，唯恐行善落於人後，正是神明照顧眾生最好的體現。





台灣首廟天壇此次捐出信眾回捐的愛心米5460包，受惠單位有台南市中西區、東區、南區、北區、安平區、安南區公所、家扶中心、愛樂管絃樂團，自推廣以米代金以來，協助信眾捐出的愛心米已累計25602包;另外也捐出145包30公斤、共計4350公斤的白米，給朝興啟能中心、永靜教養院、慈恩教養院、博愛育樂院、天壇養護中心、樂扶基金會附設樂憨之家、聾啞協會等社福單位，讓台南市內需要家戶分享社會的溫暖及關懷。

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