北京大興2例本土確診　驗出英國變種病毒

▲北京出現英國變種病毒。（圖／翻攝自中新網）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸爆發的新一輪新冠肺炎疫情備受關注。據北京疾控中心通報，1月17日至1月19日，北京大興區局部聚集性疫情涉及病例11例，其中2例病例病毒為英國發現的變異株。此外，1月20日0時至24時，北京新增2例本地新冠肺炎確診病例和1例無症狀感染者，新增1例境外輸入確診病例。

1月20日，北京市政府新聞辦舉行疫情防控第215場例行新聞發布會。北京市疾病預防控制中心副主任龐星火通報稱， 1月19日，市疾控中心對1月17日大興區報告2例本地確診病例的新冠病毒樣本，進行了全基因組測序和分析。

龐星火說，結果提示，2例病例病毒均屬於L基因型歐洲家系分支1（B.1.1.7），為同一傳播鏈，該病毒與北京市既往報告的本地病例和境外輸入病例的病毒不存在基因關聯性，與近期國內其他省份本地病例的病毒不存在基因關聯性，與英國發現的新冠病毒變異株高度同源，經中國疾控中心複核，認為2例確診病例病毒為英國發現的新冠病毒變異株，感染來源初步判斷為境外輸入。

龐星火表示，對大興等地區後續發生病例間的流行病學關聯，還將進一步調查和論證，以明確病例間的代際關系。目前大興區局部聚集性疫情的溯源工作正在抓緊進行中。

首都醫科大學附屬北京地壇醫院院長金榮華提示，此次大興區局部聚集性疫情新冠病毒為英國發現的變異株，為近期境外輸入來源可能性較大。這種變異與增強的傳播性有關，加之冬季室內通風不暢、人員易聚集，會使病毒傳播更快速。目前沒有證據表明病毒變異對疾病的嚴重程度或疫苗效力有任何影響，我們目前在院的患者臨床表現與既往患者的臨床表現無明顯差異。

►戴口罩也要記得保養