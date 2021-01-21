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小孩最愛史萊姆有毒！　含硼砂「兒童接觸5克即致死」

▲▼ 史萊姆（slime）。（圖／達志影像／美聯社）

▲史萊姆（slime）。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者鄭思楠／綜合報導

由膠水、硼砂等物質混合的黏稠史萊姆（Slime），近年突然成為小學生間瘋玩的自製玩具。不過，不少產品屢被揭發含有毒的硼砂，更傳出有兒童玩史萊姆後中毒入院。據《央視》報導，目前市面上幾乎所有的史萊姆都含有硼砂成分，硼砂屬含硼化合物，吸入過量可令人中毒，兒童致死量是5克。

報導顯示，在市面上隨機購買4款不同廠家生產的史萊姆進行檢測，專家首先從4個樣本中各取5克，加入40毫升純淨水以及1毫升鹽酸溶液，經過超聲和離心過程提取了水凝膠溶液的上清液，並用薑黃試紙蘸取4個樣本溶液，發現試紙明顯呈現不同程度的紅色，即4款史萊姆均含有硼砂。試紙上紅色愈深色，代表硼砂含量愈多。

其後，專家再用試紙直接接觸史萊姆，也能明顯看到硼砂轉移。最終，按照國際相關標準和測試方法，總結出4個樣本的硼砂含量均超過歐盟每千克300毫克的相關標準，其中一款每千克硼元素遷移量更高達826.2毫克，超過歐盟標準近3倍。

▲▼ 史萊姆（slime）。（圖／達志影像／美聯社）

專家指出，膠水雖然黏性強，但無法定型，而硼砂則為一種常見的廉價塑化劑，兩者結合後會形成硼酸酯鍵，可以在不同酸鹼性及糖分環境下，發生斷裂並重新結合，成為一種柔軟可塑的半液態凝膠，由於硼砂毒性較高，包括中國在內的多個國家，都禁止其作為食品添加劑。

專家表示，目前市面上幾乎所有的史萊姆都含有硼砂成分，再加上質地黏軟，極易粘在皮膚上，孩子經常接觸，就有可能會發生輕微的皮膚過敏，如果皮膚有破損，再接觸硼砂，毒副作用的顯現就會更快更大，同時，硼砂經過胃酸的作用，可能會形成硼酸，影響人的食慾，最終抑制營養素的吸收。

北京交通大學理學院副院長、教授唐愛偉指出，對於成人而言，硼砂的中毒量大概是1至3克，致死量是15克，但對嬰幼兒而言，致死量是2到3克，兒童致死量是5克，若兒童玩史萊姆的過程中不注意衛生，不洗手直接用餐，硼砂就有機會隨食物進入體內。

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