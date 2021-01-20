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社會 社會焦點 保障人權

開賓士超速撞傷7人！包偉銘子遭求償1500萬元　二審結果出爐

▲▼包偉銘之子包庭政疑似閃避不及，連撞5輛機車造成7傷，其中1名婦人至今昏迷不醒。包庭政恐涉過失傷害，被戴上手銬移送，面對媒體不願多說。(圖／記者楊佩琪攝）

▲包偉銘子包庭政開車撞傷7人，遭求償1500萬元，二審結果出爐。(圖／ET資料照）

記者陳韻如／台北報導

藝人包偉銘兒子包庭政於2016年間開車行經北市承德路與民族西路口時，與朱姓女騎士發生碰況，還波及到另外4輛機車，釀成7人受傷，而他事後與其中6人以500萬元達成和解，但朱女堅持告到底，並求償1500萬。法院審理後，被依過失傷害罪判刑3個月，緩刑3年；民事部分，則須賠償100萬元，案經上訴，二審法官改判賠償38萬餘元。

包庭政於2016年10月17日，駕車行經承德路三段、民族西路口時，因超速及佔用左轉彎車道，與直接左轉的朱姓女騎士碰撞，導致朱婦多處骨折、頸椎受傷當場昏迷，包庭政碰撞後又往前再撞4台機車，共造成7人受傷。

事後，包庭政以500萬元與其中6人達成和解，即便認為朱女也應該承擔肇事責任，但仍願以50萬元和解，並坦承自己也有超速違規。然而，朱女堅持告到底，且在庭上情緒還非常激動，甚至表示，要用法律教訓包庭政，更提出民事求償，要求包庭政賠償他1500萬元。

一審法院審理後，判包庭政須賠償朱女100萬元，而案經上訴，二審法官撤銷原判決，判他須賠償38萬餘元。全案可上訴。

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