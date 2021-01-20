聯絡簿被寫「待改進」！4歲童遭媽賞巴掌…雙眼腫成熊貓　老師嚇傻

▲桃園一名女子因為兒子聯絡簿被寫上「待改進」，竟狂賞兒子巴掌，法官判刑10個月。（示意圖／視覺中國CFP）

記者陳韻如／桃園報導

桃園郭姓女子育有一名4歲兒子，但沒想到，她因兒子的聯絡簿被老師寫上應改進事項，竟暴怒狂賞兒子巴掌，導致兒子接連撞到沙發、茶几，造成兒子雙眼腫脹瘀青成了熊貓眼，全身也幾乎傷痕累累。法官審理後，依成人年故意對兒童傷害罪判郭女10個月徒刑，緩刑2年。

判決書指出，郭女2019年5月間，因兒子的聯絡簿被老師寫上應改進事項，就狂賞兒子巴掌，還因為用力過猛，導致兒子先撞到沙發後，再撞到茶几，前額、雙眼皆因此腫脹瘀青。不僅如此，郭女一直到同年11月間，就經常因為管教問題、甚至是自己在教導兒子寫作業時失去耐性，竟捏兒子臉頰、拉扯其耳朵，並持汽球棍揮打兒子手肘，把兒子打到全身是傷。

直到幼兒園發現郭女兒子經常帶傷上課，一問之下才發現是郭女一手造成，於是立刻通報警方，而郭女到案後也坦承犯行。

對此，法院審酌，郭女對於管教兒子應尋理性溝通的方式，但她卻屢屢情緒失控，而未顧及兒子年僅4歲，竟多次動手毆打糾正，造成兒子身心受到極大創商，但考量她坦承犯行，最終依4個成人年故意對兒童傷害罪判她10個月徒刑，緩刑2年，且期間須付保護管束，並應參加2場法治教育。

【更多新聞】

騙投資靈骨塔…狂詐2900萬！他爽開雙B 見警上門臉綠認栽

部桃8天9確診！全台心驚驚 桃園人接親戚通知：過年不要回家了

嘉義貨車高速衝撞接送區！國小男童「雙腳變形」、阿姨左小腿骨折