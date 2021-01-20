部桃8天9確診！全台心驚驚　桃園人接親戚通知：過年不要回家了

記者陳韻如／綜合報導

衛福部立桃園醫院（簡稱部桃）爆發群聚感染，短短8天就累積9例確診，其中不少是染疫醫護的接觸者，讓桃園市民擔憂不已。此外，據指揮中心公布足跡，摩斯漢堡機場捷運A7店以及桃園南門市場等往來民眾多的地方也入列，造成全台民眾人心惶惶，甚至還有民眾接到親戚通知，「拜託過年別回老家。」

▲衛生福利部桃園醫院20日撤離院內病患，化學兵消毒。（圖／記者林敬旻攝）

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部桃院內群聚感染持續擴大，19日增加4例確診個案，皆為案863染疫護理師接觸者，包含2名家人（案864、865）、1名工作接觸的護理師（案868）、1名住院病患外籍看護（案869），讓不少民眾擔心桃園成為防疫破口，就連政府單位都不敢鬆懈，國防部更因此發布通令，要求官兵非必要，減少進入桃園的公共設奢和場所，若需要前往需妥採個人防護行為。

▲衛生福利部桃園醫院爆發群聚感染，讓不少桃園人擔憂不已。（圖／記者林敬旻攝）

對此，有不少民眾紛紛接獲外縣市親戚通知，拜託他們千萬別回老家過年。有網友就表示，自己老家在台南，但因為這次部桃的群聚感染，讓親戚相當害怕，還因此打電話給他，「拜託不要回來過年」。

此外，也有家住桃園的民眾要求親戚擇日再返回桃園，等到疫情過了之後再返家也不遲。不過，也有桃園的長輩表示，只要防疫措施做足，就不須擔心，「過年是家人難得團聚的時間」，要求孩子們必須回家團圓。

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