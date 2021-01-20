拜登收不到神秘親筆信？　美總統「32年交接傳統」恐敗川普手中

▲美國總統川普（左）與拜登（右）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／編譯

美國民主黨籍總統當選人拜登（Joe Biden）將在美國時間20日中午宣誓就職，現任總統川普（Donald Trump）已確認不會出席就職典禮，這除了創下歷史新例之外，也可能讓前總統雷根留下的「親筆信」傳統就此中斷。

根據《美聯社》報導，美國前總統雷根（Ronald Reagan）在1989年卸任時，在橢圓辦公室留下了一張親筆字條給老布希（George H. W. Bush），紙上印著一群火雞站在大象頭上，上面寫著「別讓火雞把你打倒。」而大象則是兩人共和黨的代表符號。

▲美國總統雷根（左）與老布希（右）。（圖／達志影像／美聯社）



至此之後，現任總統留下親筆字條給繼任總統，成了白宮橢圓辦公室的不成文傳統，通常這些字條內容是保密的，但總是會被記者查到，或是在回憶錄中曝光。相較於沉重的職務，這些簡單的字句往往能讓不同黨派間的總統情誼更為醒目，尤其美國自雷根之後，就沒有同黨派的繼任者出現。

▲美國總統柯林頓（左）與老布希（右）。（圖／達志影像／美聯社）



老布希在1992年輸給柯林頓（Bill Clinton）後，仍選擇用白宮信紙留話，「當我剛剛走進這間辦公室的時候，我感受到了和四年前一樣的驚喜和敬重，我知道你也會有同樣感受。」老布希提到，「我不是個擅長出主意的人，但不要讓批評者打擊你，或是把你推離正軌，你現在的成功，就是我們國家的成功，我會全力支持你。」就連前國務卿希拉蕊（Hillary Clinton）事後回憶起這段話，都忍不住感動落淚。

▲美國前總統小布希（左）與柯林頓（右）。（圖／達志影像／美聯社）



歷史學家烏普德格羅夫（Mark K. Updegrove）表示，老布希的這番話不僅是代表著他的個人魅力，也說明了總統的職責，「那就是優先考慮到你的國家，儘管老布希被柯林頓徹底擊敗，但他做為一個優秀的美國人，依舊祝福這位新總統一切順利。」

▲美國總統歐巴馬夫婦（左）與小布希夫婦（右）。（圖／達志影像／美聯社）



柯林頓2000年在寫信給小布希（George W. Bush）時提到，「你現在肩負著重責大任，但往往有點被誇大了，做自己認為正確的事情時，所獲得的純粹快樂是難以言喻的。」小布希則在給歐巴馬（Barack Obama）的信中寫著，「批評者會憤怒，『朋友』會讓你失望，但無論發生什麼事，你都會因現在所領導人們的性格及憐憫心而受到啟發。」

▲美國總統川普（左）與歐巴馬（右）。（圖／達志影像／美聯社）



歐巴馬2017年留給川普的信中，則是寫著「這是一間獨特的辦公室，沒有明確的成功藍圖，所以我不知道我的任何意見是否會有幫助。」歐巴馬提到，「我們只是這間辦公室的臨時住客，我們將成為民主制度和傳統的守護者，這些民主制度和傳統包含法治、分權、平等與公民自由，這都是前輩用血奮鬥換來的。」

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