染疫護理師家人曾用餐　廣德海鮮餐廳：今晚暫停營業進行全面消毒

▲指揮中心1/20再公布863及案864公共場所活動史。（圖／指揮中心提供）

記者黃士原／台北報導

中央流行疫情指揮中心20日再公布COVID-19確定病例案863及案864公共場所活動史，確定足跡已除了公布的南門市場，還有廣德海鮮餐廳、台北大腸蚵仔麵線、一品金湯豆漿王及福隆粩，其中廣德海鮮餐廳桃園大興店得知確診者曾在1月12日上門用餐也是很錯愕，同時也表示，今日晚上暫停營業進行全面消毒。

廣德海鮮餐廳桃園大興店表示，18日有接收到衛生單位通知有「高危險者」曾到餐廳用餐，但並未明確說明是確診者，但沒事先通知、而是在記者會上得知餐廳被公布是活動足跡之一，讓他們感覺「很錯愕」，而且接下來可能要面對消費者的「退訂潮」，這個年可能不好過了。

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廣德海鮮餐廳桃園大興店表示，餐廳都根據政府規定量體溫、消毒等，而在18日接收到衛生單位通知有「高危險者」曾到餐廳用餐後，19日有再加強消毒一次，今日晚上餐廳暫停營業進行全面消毒。至於餐廳員工部份，目前10位員工全部健康良好，同時也依照衛生單位指示進行自主健康管理。

至於超人氣排隊花生麻粩的福隆粩20日大門深鎖，大門上貼紅字條寫著「全面消毒中」，取貨請改至21日。

▲大門深鎖的福隆粩。（圖／記者林振民攝）

▲大門上貼紅字條寫著「全面消毒中」。（圖／記者林振民攝）

▼案863、864、865足跡。（圖／指揮中心提供）