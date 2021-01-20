民進黨民調：贊成罷免黃捷29.2%　不贊成罷免55％

▲高雄市議員黃捷。（圖／翻攝自黃捷 高雄市議員臉書）



記者陶本和／台北報導

民進黨20日舉行中常會，會中討論無黨籍高雄市議員黃捷罷免案議題。黨內人士會後指出，根據黨中央1月18日至19日民調顯示，黃捷「欣賞度」為49%、不欣賞度31％，贊成罷免為29.2%，不贊成罷免為55％。

有關桃園市議員王浩宇被罷免之後，緊接著黃捷罷免案登場。據轉述，民進黨主席、總統蔡英文在會中指示，一定要守住；而民進黨發言人周江杰也表態，罷免黃捷毫無正當性，罷免理由荒謬。

在中常會後，黨內人士揭露內部民調結果，贊成罷免為29.2%、不贊成罷免55%。該人士認為，在投票意願上，會去投票者為40.8%，經交叉分析後顯示，4成投票意願中，包括挺黃捷者也表達會投下「不贊成」票。

黨內人士分析，罷免是民主選舉的修復機制，不是報復機制，對民主政治文化沒有幫助。而黃捷在民調上，「欣賞度」高於「不欣賞」、反對罷免高於贊成，顯示罷免理由有沒有正當性。

在罷免理由方面，黨內人士表示，「罷捷」理由書中指出，黃捷做人不厚道、弔唁時有失禮節，都是很主觀的角度；對照前高雄市長韓國瑜，是因為落跑去選總統才被發動罷免，但黃捷沒有說要去選總統，也沒有離開議員崗位，顯示罷免理由沒有正當性。

在民進黨接下來的動作上，黨內人士說，外界認為「要冷還是熱」是假議題，黨中央不是沒有態度和作為，而是要針對每次狀況做個案選區，後續做客製化討論，同時要尊重當事人的作法與論述；民進黨尊重黃捷，並尊重她的評估，態度是「積極配合，全力相挺」。