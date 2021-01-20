蔡英文：黃捷罷免案不再冷處理　民進黨要提作戰模式

▲王浩宇、黃捷。（圖／ETtoday資料照、記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

無黨籍高雄市議員黃捷罷免案將於2月6日投票，民進黨副秘書長林鶴明20日在中常會出示內部民調，顯示同意罷免黃捷的比例高達29%，認為民進黨應謹慎以對。民進黨主席、總統蔡英文表示，黃捷在高雄市議會的問政表現佳、地方接受度也高，民進黨面對罷捷案應該提出作戰模式，不應該再像過去一樣「冷處理」。

民進黨桃園市議員王浩宇罷免案16日落幕，王浩宇以84582同意票確定遭到罷免，成為首位遭到罷免的直轄市議員。對於黃捷罷免案將於2月6日登場，民進黨高雄市黨部主委、立委趙天麟日前表示，會在議題跟論述高度上，全力聲援黃捷。

▲民進黨主席蔡英文。（圖／記者屠惠剛攝）



民進黨20日下午召開中常會，根據與會者轉述，會中有討論到黃捷罷免案的事情，民進黨立委蔡易餘也提到，從王浩宇罷免案跟2018年公民投票的經驗來看，「當時是冷處理，但最後是失敗的」，而冷處理不代表黨中央不採取動作。

該名與會者轉述，蔡易餘當場也舉同婚議題為例，強調2018年舉行公投時因為冷處理，造成民進黨在該場大選潰敗。

蔡易餘認為，民進黨在2020總統大選時，由於加強火力論述，支持者也幫忙向社會大眾說明，讓民進黨在總統及立委大選取得大勝，因此不能每次遇到罷免案就冷處理。

據了解，蔡英文當場表示「沒有錯」，且認為民進黨在罷免黃捷這一局中，要有一定的態度，至於未來要怎麼做，則要尊重當事人。

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