騙投資靈骨塔…狂詐2900萬！他爽開雙B　見警上門臉綠認栽

記者郭世賢／基隆報導

基隆警方日前破獲一起詐欺案件，由林姓主嫌為首的詐騙集團以成立「○○服務事業公司」的名義，詐騙持有靈骨塔的民眾加購殯葬產品。過程中，林嫌旗下員工假冒成代書等，或是以共同投資加購產品的方式取信被害人，在買賣雙方正要達成交易之際，再詐稱買方又有其他需求，或質疑產品產權等原因，導致無法成交，重複以此類似手法詐騙民眾加購產品，一連詐得共2900餘萬元，全案訊後將依法移送法辦。

▲基隆靈骨塔詐騙案，警方查扣多輛名車。（圖／記者郭世賢翻攝）

基隆警方表示，日前接獲通報，遂立刻報請基隆地檢署指揮刑警大隊(偵一隊)及內政部警政署刑事警察局電偵大隊(偵一隊)共同偵辦，並在長期的跟監埋伏及蒐證等，發現林嫌以成立「○○服務事業公司」的名義，自2018年12月起操縱指揮旗下公司成員，詐騙持有靈骨塔塔位的民眾加購殯葬產品。

▲除名車外，警方也查扣了手機、隨身碟、教戰手冊、客戶(被害人)資料、塔位買賣合約書，以及現金60萬元。（圖／記者郭世賢翻攝）

過程中，公司人員偽冒為代書、買方特助、撥款員等身分，或以共同投資加購產品的方式取信被害人，並在買賣雙方準備達成交易時，公司業務員再詐稱買方又有其他需求，或質疑產品產權等原因，導致無法成交；重複以此類似手法詐騙民眾加購產品，而民眾一再加購後，均無法成交，造成民眾財產損失慘重，而經清查，目前已有21名被害人受騙，損失金額高達2900餘萬元。

對此，基隆警方18日動員了50多名警力，共兵分11路，分別於台北、新北、台南等處將林嫌及其周姓共犯等11人拘提到案，並查扣手機、隨身碟、教戰手冊、客戶(被害人)資料、塔位買賣合約書等涉嫌詐欺證物，以及不法所得共計7輛轎車，其中還包含多輛賓士以及現金60餘萬元等贓證物。全案訊後將依涉嫌觸犯刑法詐欺罪及違反組織犯罪防制條例等罪移送法辦。

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