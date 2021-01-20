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陸學者：蔡政府修法限陸資赴台　對台灣經濟發展是損失

▲▼淘寶台灣。（圖／記者周宸亘攝）

▲淘寶台灣被投審會認定為違法陸資，已於去年12月31日結束營運。（圖／記者周宸亘攝）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸南開大學台灣經濟研究所所長曹小衡表示，兩岸經貿具有互補性，民進黨當局不斷修法限制陸資赴台，不利兩岸經貿合作，對台灣的經濟發展也是一種損失。

根據《中新社》報導，曹小衡指出，陸資赴台是順應兩岸經貿發展的需要，對兩岸都有利，對台灣而言，陸資赴台促進了當地就業和經濟發展，「例如大陸金融機構赴台投資為當地提供了優質的崗位，也服務了當地企業。」

曹小衡認為，2016年以來，民進黨當局以各種手段限制兩岸人員往來和陸資赴台，與兩岸經貿合作的實際需求脫節，不利兩岸經貿合作，對台灣經濟發展也是一種損失。

廈門大學台灣研究中心副主任唐永紅也說，台灣是一個淺碟型的小型經濟體，需要整合利用島內外資源與市場來求得經濟發展，尤其需整合利用其主要經貿夥伴的資源與市場。

唐永紅指出，2020年台灣經濟之所以也能維持正成長，除了島內疫情防控得力，主要得益於其主要經貿夥伴，中國大陸經濟成長並帶動台灣的出口。

唐永紅還說，台灣經濟若要充分利用大陸經濟發展的機會以獲得更大發展，就需要和大陸在「九二共識」基礎上實現兩岸經貿關係的正常化與兩岸經貿活動的自由化，也就是要實現兩岸經濟融合與一體化發展。

曹小衡強調，兩岸經貿互補性強，大陸市場大，台灣具有「近水樓台先得月」的優勢，大陸推出「十四五」規劃及構建雙循環發展新格局，蘊含很多發展機遇，若兩岸能加強經貿合作，前景可期。

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