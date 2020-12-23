中非「武裝衝突」陸資遭殃　4礦企被搶250人急撤出





▲中非共和國首都班吉。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

面對12月27日總統和議會大選鄰近，中非共和國近日社會不穩定因素增加、武裝團體與政府軍多次交火。據中國駐中非大使館23日通報，已有4家在當地的民營陸資礦企，遭到搶劫，當地250多位中國公民因此緊急撤出到安全區域。

中國駐中非共和國大使館23日公告，由於12月3日，中非共和國憲法法院裁定，取消前總統博齊澤的總統候選人資格，導致後者拉攏部分武裝團體與政府對抗。

12月15日起，中非武裝團體與政府軍對峙，造成混亂中，4家中國私營礦企的8輛汽車及其他財物被搶，幸無人員傷亡，事後開始有中國公民撤離當地。通報進一步表示，由於形勢漸趨緊張，聯合國維和部隊介入，當地250位中國公民，目前已安全撤離。

中非現任總統為圖瓦德拉，大選在即，當局日前指控前總統博齊澤聯手叛軍政變，多國政府已發布通告，要求當地公民切勿前往首都班吉以外地區和班吉PK5地區。

《法新社》報導，當地時間22日，武裝團體佔領了中非共和國的第四大城市班巴里。聯合國、非洲聯盟、中非國家經濟共同體、歐盟等在20日晚間發布一份公報，譴責暴力事件，呼籲各方「立即無條件結束武裝團體的協同進攻，並對嚴重阻礙選舉進程正常展開的相關人員提出嚴正警告。」

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