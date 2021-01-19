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「新陸資」管制趨嚴　賴正鎰：台灣設限不利經貿往來

▲▼中華民國全國商業總會理事長賴正鎰。（圖／記者湯興漢攝）

▲全國商業總會主席賴正鎰。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳政錄／台北報導

經濟部「新陸資」定義近日上路，持股比採「逐層認定」管制趨嚴，對此，全國商業總會主席賴正鎰19日呼籲，在大陸經濟快速崛起、RCEP逐步生效下，台灣更不應該設限將陸資拒之門外，將不利兩岸與全球經貿往來發展。他認為，政府拓展國際經貿發展之時，也要兼顧經營有成之大陸市場，延續兩岸經貿共存共榮。

經濟部日前宣布陸資新定義，對陸資股東持股30%改為「逐層認定」，以避免陸資藉由層層投資稀釋持股比率；金管會也祭出三措施，包括發函給外資保管銀行及券商，提醒注意來台外資是否符合新規定，並檢視現有外資是否因新規定變成陸資，以及全面了解在台上市的外國企業（ＫＹ類股）是否符規。

▲▼淘寶台灣剛GG！蝦皮「陸資持股」比例曝光　投審會回應了。（圖／翻攝蝦皮購物）

▲去年在港版國安法上路、蝦皮擬增資的背景下，經濟部著手研擬新陸資規範。（圖／翻攝蝦皮購物網站）

賴正鎰表示，政府在去年8月修法禁止台灣商業活動或經銷大陸OTT愛奇藝，封殺淘寶等，經濟部又於去年12月底公布修正「大陸地區人民來台投資許可辦法」的相關條文，嚴格審查陸資來台投資，相較於其他國家積極與大陸維持緊密經貿關係，台灣這樣做，只是反其道而行。

他舉英國智庫經濟與商業研究中心（CEBR）預測，大陸GDP將提前在2028年超過美國，以及2020年在新冠肺炎、中美貿易戰衝擊下，大陸復甦快速、兩岸經貿依存度不減反增，台灣對大陸出口增16%、進口年增9.1%等數據為例，表示相信在美國新任總統拜登就任後，中美將趨於緩和，尤其是大陸的一帶一路政策，前進歐亞等國家，加強與國際合作經貿之時，台灣更沒有理由不跟大陸往來。

賴正鎰建議政府，台灣應該與大陸更加維繫緊密關係，除了加強外資的招商引資外，也要鬆綁陸資來台投資等諸多限制，讓台商能透過兩岸合作，增加更多國際商機，也有助於台灣爭取加入RECP與CPTPP的機會。

另據經濟部投審會統計，2020年前11月，核准對大陸投資金額為56.03億美元，較2019年前11月37.25億元大幅增長50％。賴正鎰認為，這代表台灣對大陸投資也有落底反彈的趨勢，兩岸互相投資相關限制應該要設法鬆綁，而非更嚴格才對。

賴正鎰強調，兩岸一定要維持穩定交流與發展，繼續在「九二共識」下推動兩岸經貿與文化往來，只有兩岸好，台灣經濟才會好，尤其是台灣對大陸出口貿易額佔比43.8%，在亞太15國簽訂「區域全面經濟夥伴協定RECP」後，兩岸經貿更重要，政府應加速通過兩岸協議監督條例、服貿、貨貿等，才能避免台灣遭邊緣化。

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