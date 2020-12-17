嚴抓「假港資、真中資」　陸委會：不會刪除港資等同外資規定

▲ 陸委會副主委李麗珍 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／台北報導

現行「香港澳門關係條例」第31條規定是否有可能修改？對此，陸委會副主委李麗珍今（17）日再次重申，有媒體報導第31條可能修改，昨天也有發新聞稿做澄清，「修訂31條只是加強管理當中的一個選項，實際上，沒有開始做修法，未來不管如何修，也沒有計畫刪除港資可等同外資的規定。」

李麗珍說，陸資來台投資可能藉由港澳身份，我們都要加強管理，最近陸資來台投資許可辦法修訂當中，已經有考慮進去。主要覺得現在大陸的情勢，兩岸、港澳情勢有一些改變，所以在很多層面，法令或者個案審查，我們都會去做嚴格把關，無論是安全考量，社會秩序的安定等等，都會來做一個考慮。

▲陸委會台港交流辦公室揭牌。（圖／記者林敬旻攝）

至於是否有「假港資、真中資」來台？李麗珍表示，確實有一些港澳來台投資案，我們發現有一些可能真的是陸資假冒身份來台，看到這樣一個狀況，希望能夠加強管理，並且強調，修訂31條只是我們加強管理當中的一個選項，沒有說要修31條，目前還在研議當中。

另外，有媒體追問，陸資涉入港澳投資增加的量是多少？李麗珍說，「我們要加強港資來台，有一些陸資藉由這樣身份來，我們要加強管理。所謂涉入因素，這個是一個概念，就是說我們要去強化真的陸資管理。什麼叫做涉入因素，目前相關單位研議當中，目前還沒有定案。」