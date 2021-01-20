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血糖低一陣昏眩！花蓮8旬翁駕車直入溝渠　巡邏警路過助脫困

▲▼詹姓老翁疑似因血糖過低一時暈眩，致使車行偏離車道而撞向路旁溝渠。（圖／玉里分局提供，下同）

詹姓老翁疑似因血糖過低一時暈眩，致使車行偏離車道而撞向路旁溝渠。（圖／玉里分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮一名年約80歲的詹姓老翁日前開車行經玉里舊193縣道，疑似因血糖過低一時暈眩，致使車行偏離車道而撞向路旁溝渠，老翁受到驚嚇下車獨自站在車旁不知所措，適巧巡邏員警經過發現，協助老翁聯繫車行拖吊，並因擔心老師翁身體狀況，以巡邏車載送回家。

▲▼詹姓老翁疑似因血糖過低一時暈眩，致使車行偏離車道而撞向路旁溝渠。（圖／玉里分局提供，下同）

▲老翁受到驚嚇赤腳獨自站在車旁不知所措。

警員莊志源表示，在巡經舊花193縣道時，發現詹姓長者打赤腳獨自站在路旁，眼神略有呆滯，經靠近查看，發現原來是所駕自小客車左側前後輪掉入水溝內，遂立即下車關懷，經檢視所幸長者身體並未受傷。

▲▼詹姓老翁疑似因血糖過低一時暈眩，致使車行偏離車道而撞向路旁溝渠。（圖／玉里分局提供，下同）

巡邏員警協助老翁聯繫車行拖吊愛車。

老翁表示，因患有糖尿病，可能是駕車途中血糖過低而導致暈眩，以致於駕車時偏離車道，左側車輪掉入水溝內。當時因未攜帶手機，無法聯絡家人前來處理，只好無奈的站在路邊不知如何是好。

▲▼詹姓老翁疑似因血糖過低一時暈眩，致使車行偏離車道而撞向路旁溝渠。（圖／玉里分局提供，下同）

▲員警以巡邏車載送老翁回家。

員警了解狀況後，立即代為通知其家屬及汽修廠派遣拖吊車前來將受困車輛脫離，待家屬到場及拖吊車將車輛順利拖離後，莊員擔心長者身體狀態不適，家屬又僅騎乘機車前來，貼心地駕車將長者載返家中歇息。長者事後不斷向員警道謝，表示在不知所措時，遇到熱心員警即時協助，真的好溫馨。

分局長陳蔚文表示，建議患有慢性病民眾盡可能不要駕駛汽機車，可請家屬或朋友代為接送，或搭乘計程車代步，以避免身體突發狀況，危及自身及其他用路人的生命、身體、財產安全。

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