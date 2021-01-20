被迫在家隔離扣半薪3千！女醫護悔「承認喉嚨痛」：採檢也自付　

▲醫護人員站在疫情第一線替大家守護台灣。（圖／記者林敬旻攝）

記者施怡妏／綜合報導

一名醫護人員表示，去年因為出現喉嚨痛，流鼻水的症狀，被要求進行居家隔離以及COVID-19採檢，結果這個月收到薪水時發現被扣了3000元，原來是居家隔離的那兩天「以病假論，故須扣半薪」，讓她感到很無奈，已經透過管道申訴，但20天了還沒有下文，「好後悔當初向主管承認喉嚨痛，不說就沒事了」。

該名醫護人員任職於北部某醫學中心，在PTT上發文表示，去年出現感冒症狀，醫院要求採檢並在等待期間居家隔離，等待結果為陰性後才能回院上班，且要2次陰性，結果這個月收到薪水時發現，居家隔離請假的兩天以病假處理，扣了半薪3000元，她非常無奈，「兩次的採檢費，我也自付了1560元」。

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▲原PO無奈，被扣半薪外採檢費還要自付。（圖／翻攝自PTT）

被迫隔離還要自付採檢費用，她表示，「原本只要吃止痛藥鼻水藥，就可以繼續上班，被迫隔離還要再付4500元的代價」，後悔當時向主管坦承喉嚨痛，「如果不說就沒事了」。目前已經透過院內管道申訴，但20天過去了，還是沒有收到消息，「大家覺得我該算了嗎？」

她也透露，「其實去年到現在，都還沒領到政府的補助，羨慕居家隔離14天就有14000元拿的人。」

貼文一出後，不少人大喊辛苦了，替她加油打氣，也質疑這樣的制度，會不會讓更多人不敢說出病情，「我是覺得採檢費醫院應該要出」、「這樣子的規定一定越來越多人有症狀不敢講，沒辦法即時防疫」、「扣薪跟自費驗都不合理吧！畢竟這算是工作內容造成的」、「醫護人員的話我覺得這樣完全不合理」。