吳怡農戰蔣萬安爆紅懊悔！　傳訊跨世代密友：當初應該聽您意見

▲2019年吳怡農競選立委時，本來是要挑戰文山區老將賴士葆，但後來在時任民進黨黨主席卓榮泰建議下，改戰立委蔣萬安。（圖／CTWANT提供，下同）

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紛擾半年以上，民進黨智庫新境界基金會副執行長吳怡農終於在前黨部主委黃承國的協助下定於一尊，即將出任民進黨台北市黨部主委。黨內人士形容，吳怡農就像是一顆活棋，若深陷防疫、萊豬議題的衛福部長陳時中稍有閃失，吳怡農隨時可以替換主帥上場打台北市長一戰；也有說法認為，第二任期的蔡英文，為民進黨拿下北市一戰的背後目的是壯大英系。

台北市黨部成立於1987年，是民進黨第2個建立的地方黨部，由於黨內選舉僅黨員有投票權，因此獲得各派系的支持是勝選關鍵。目前台北市基層組織，以屬英系的國策顧問黃承國能量較大，外傳英系可能輔選下一屆台北市長的人選為陳時中，因此，搶下市黨部主委可說是組成選戰拼圖，在沒有更好人選的情況下，英系為拉攏吳怡農出戰，甚至不惜修改黨章。

但外界好奇，吳怡農為何會與黃承國「搭上線」呢？一名黨內幕僚透露，吳怡農想踏入政壇選舉時，黃承國曾建議他挑戰文山區的藍營老將賴士葆，由於賴士葆形象保守且高齡，而吳怡農有外表和高學歷加持，再加上黃承國在當地的組織力，打贏這場選戰的機會相當高。

▲衛福部長陳時中因新冠肺炎防疫戰表現亮眼，深受民眾肯定，不只前進台北市長呼聲高，民調也僅落後立委蔣萬安。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

不料，前民進黨主席卓榮泰卻勸吳怡農應該去挑戰立委蔣萬安，「這樣才會好看，選戰才會精采。」該名幕僚解釋，這場選戰確實打得精采，黨的資源也都往該選區挹注，但國民黨為了保住蔣萬安，也全黨動員力挺，最後民進黨少了一席立委，也同時製造出一個市長等級的對手。傳聞吳怡農事後懊悔不已，並傳簡訊向黃承國說「當初應該聽您的意見」，雖輸掉一場選戰，卻也建立起兩人跨世代的友誼。

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吳怡農雖是準主委，為英系布局陳時中競選台北市長的大戰略再貼上一塊拼圖，但黨內其他派系要角，包括與綠色友誼連線結盟的卓榮泰、羅文嘉，以及正國會系統的林右昌，皆各有盤算，吳怡農往後挑戰必定萬分艱辛。

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