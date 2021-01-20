悶到爆！不懼新冠疫情夜排唐吉軻德　店內「人貼人」呼吸都困難

▲店內多數民眾遵守防疫規定，把口罩戴緊。（圖／民眾提供）

記者游宗樺／台北報導

部立桃園醫院近期爆發院內群聚感染事件，衛福部在19日公布確診者的活動範圍，同時宣導民眾仍須留意防疫規定，在8大類場所內需戴口罩，在室外則需保持1公尺的安全社交距離。而日本「唐吉訶德」在19日開幕後，直到20日凌晨門口仍有上百名民眾等著入場。《Ettoday》記者觀察店內多數人遵守規定戴上口罩，但在室外時卻有部分的人將口罩拿下，在壅擠的排隊人龍裡顯然難保持安全距離。

《Ettoday》記者凌晨到唐吉軻德門口觀察，店門口仍有人潮等待入場，有部分民眾拿下口罩飲食、聊天，在擁擠的人龍裡顯然未保持1公尺的室外安全社交距離，而店員雖然有戴口罩，同時宣導入場消費需戴口罩，但仍有零星的顧客在店內拿下口罩，在排隊結帳時，拿下口罩的行為不免引來民眾擔心。

有民眾表示，裡面的人實在太多，逛到一半就卡在店裡面，幾乎是人擠人的情況下，人太多感到悶熱，甚至開始有點流汗，大家在裡面排隊等到有點不耐煩，待了1個小時，從3樓逛到2樓時就放棄準備離開，但是眼看隊伍20分鐘後幾乎都沒動過，只能從另外一邊下，走樓梯離開。

▲排隊人龍中有民眾未戴上口罩，也未遵守室外1.5公尺的社交安全距離。（圖／記者游宗樺攝）

劉姓民眾則說，當時從2樓往1樓的樓梯完全被塞住，塞了快1個小時，半途就放棄離開，感覺排隊入店不難，但是到結帳區卻要等很久，看到大家拿的商品不多，很多東西都被搶光。看到這麼多人同擠在室內，雖然很悶但大家口罩都戴緊緊的，自己也擔心有感染新冠肺炎的風險，所以離開後還會拿酒精消毒，