台南「火神護祐、平安祈福」點燈儀式　黃偉哲：祈求市民平安幸福

記者林悅／台南報導

台南市消防局第七大隊於19日晚上6時30分，選在119消防節的這天，在中正分隊前舉行「火神護祐、平安祈福點燈儀式」，由市長黃偉哲代表點燈，並寫下祈福卡懸掛於主燈下，祈求平安，市民安居樂業幸福生活。

▲台南市消防局第七大隊晚上在中正分隊前舉行「火神護祐、平安祈福點燈儀式」，由市長黃偉哲代表點燈，祀典武廟的「關聖帝君」、「火德星君」神轎「護轎」，並進行遶境遊行。（圖／記者林悅攝，下同）

有鑑於台南市中西區屬古蹟重鎮，涵蓋多處古蹟及歷史建物，其中更含九大國定古蹟，市府消防局第七大隊為了推廣古蹟防災及市民防火意識，特別結合在地文化祀典武廟的火德星君，辦理防範火災、護祐平安，祈福點燈為主題的消防燈籠繪畫比賽，同時也藉由火德星君的意象結合住宅用火災警報器來提升市民的裝設意願達到防火宣導的效果。

火德星君即民間俗稱的「火神爺」，又稱「火天金剛」，掌管天下一切與火相關的事務，祭祀火德星君可以庇佑居家安全，免於祝融回祿之災，對於消防人員來說更是守護神，每年都會虔誠祭拜，保佑市民朋友的財產安全。

本次活動所繪製的燈籠將近1000顆，由台南市學校師生以台南古蹟廟宇防火圖案、消防救災救護、車輛裝備器材等圖案為主題繪製，展示於消防局中正分隊，並將燈籠分為國中組、國小組及幼稚園大班組三組由台南高商美術老師擔任評審選出各組前三名，由市長黃偉哲表揚學生及頒贈相關單位感謝狀。

市長黃偉哲表示，感謝祀典武廟及消防局李明峯局長率領的團隊，能這麼用心的辦理這麼有意義的活動，也感謝消防之友會第7辦事處、義消第七大隊暨所屬中隊及台南高級商業職業學校的支持，讓這個活動更為圓滿，藉由點燈儀式、為市民朋友、為消防人員、為防疫工作祈福，祈求境內國泰民安、風調雨順、市民、消防人員、疫情大家都平安。

隨後黃偉哲市長、李明峯局長等親自為祀典武廟的「關聖帝君」、「火德星君」神轎「護轎」，並進行遶境遊行，消防局動員大型重機車車隊、婦女防火宣導隊、警、義消人員及各式消防車隊進行遊行，沿途成功吸引民眾目光，充分達到防火宣導的目的。

▲市長黃偉哲代表點燈，並寫下祈福卡懸掛於主燈下，祈求平安，市民安居樂業幸福生活。（圖／記者林悅翻攝，上同）

在燈籠成品的環繞點綴，中正消防分隊及祀典武廟在濃濃防火意識下，展現出政府與在地信仰充分結合呈現溫馨感性的場面，相信中正分隊之後，會成為市民朋友駐足欣賞的新興景點，預計展示至元宵節，另配合能源節約政策，每日展示時間為晚上8時至8時15分，熱情歡迎大家前來觀賞。

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