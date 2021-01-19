台南新市火車站觸電意外　2灌漿工人灼傷送醫救治

▲台南市新市區中華路新市火車站內2名混泥土灌漿工人，不慎碰觸高壓電，造成2工人灼傷送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市新市區中華路新市火車站驚傳工安意外，2名混泥土灌漿工人，疑不慎碰觸高壓電，造成54歲王姓工人及51歲邱姓工人，身上有15-18％灼傷，2人被消防人員以救護車送醫急救，全案由鐵路警察調查處理中。

台南市消防局119勤務中心於19日下午4時22分許據報，台南市新市區中華路新市火車站驚傳工安意外，有2名混泥土灌漿工人，不慎碰觸高壓電，消防局馬上派出新市、新化消防車及救護車前往救援。

消防人員到場發現有2名受傷工人，分別是54歲王姓男子，頭部2公分撕裂傷，前後背2度灼傷約15％，意識清醒，新市分隊救護車送台南市立安南醫院救治，因其灼燒傷嚴重，已於晚上轉高雄長庚醫院救治中。51歲邱姓男子，背部大面積2度灼傷，約18％，意識清醒，新化分隊救護車送永康奇美醫院救治。

119消防局同步通知台南市警局、鐵路警察局 、台南市勞檢所、新市區長及台南市意外事故通報小組。據消防人員與鐵路警察官人員初步了解，混泥土灌漿工程施工人員疑似觸電意外，初判原因疑似感應電流造成施工人員受傷，真正肇事原因及相關責任正由鐵路警察局員警調查處理中。

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