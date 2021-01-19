部桃院內感染「擴散到社區」　專家：已是第4波傳播

記者趙于婷／台北報導

部立桃園醫院院內感染持續擴大，目前已傳到社區，指揮中心也緊急移出住院患者，醫院全面消毒。專家也分析，這波部桃情況，如果指標個案是美國返台者，把第一圈當第一波，醫師傳給女友，後來又有護理師、別病房醫護，現在還有護理師家人和別病房看護，基本已經是第4波傳播。

▲部立桃園醫院目前清空消毒中。（圖／記者沈繼昌攝）

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院內染感第一例是一名住院醫師（案838）接觸美國返台患者（案812）不幸染疫，之後傳給女友（案839），案838又傳給護理師（案852）和主治醫師（案856），案856又傳給另一名護理師（案863），案863再傳給另一名護理師（案868）；除了醫院人員之外，還有案863的丈夫（案864）和女兒（案865）也確診。

林口長庚副院長邱政洵受訪時表示，院內感染在冠狀病毒來說，不只飛沫，還有一個很重要的是「環境污染」傳播，有人認為環境污染傷害比飛沫大，現在疫情已經一年多了，大家都會戴口罩，所以飛沫幾乎都可以封鎖，但是環境污染無所不在，病毒會在表面存活好幾天，沒有好好處理就會造成傳染。

邱政洵也提到，第一波接觸者跟指標個案醫師和護理師，接觸時間點不太能拿捏得很準，所以有可能是已經被感染或是早期潛伏期，且現在已經有家屬被傳染，家屬都有在社會上工作，所以有傳播出去，現在已經不是醫院群聚了，基本上已經擴散到社區。

另外，由於台灣去年3、4月也爆發過一次院內感染，邱政洵也補充，這兩次狀況不一樣，但上次只有一波傳染，基本上後面確診者都在同一圈。

而在院內環境感染方面，邱政洵也強調，醫護在觸碰病人前後和觸碰電腦前後都要洗手，就是要避免環境造成感染，但這次已經是第4波傳播，的確現在疫情比較嚴峻，且已經有擴散到社區，目前附近醫院風險也比較高，現在就是要全力圍堵。