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「物資暖流」狂湧部桃！鹹酥雞老闆免費送炸物、每天換口味挺醫護

記者陳羿妏／綜合報導

衛生福利部桃園醫院（簡稱部桃）院內群聚感染持續擴大，12日至今累計共5名醫護人員確診。不過，在指揮官陳時中昨（18日）脫口說出染疫醫院名稱前，就有不少熱心民眾紛紛赴醫院「送暖」，除了餐點、飲料、營養補給品外，更有鹹酥雞業者，直接開車到醫院旁作業，送上熱騰騰雞排為醫護人員打氣。

▲▼部桃送暖。（圖／翻攝臉書衛生福利部桃園醫院）

▲鹹酥雞業者直接開車到醫院旁炸雞排。（圖／翻攝臉書衛生福利部桃園醫院）

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指揮官陳時中原先不公布為哪家醫院，爆發院內確診感染，但在昨（18日）脫口說出「就是部立桃園醫院」。然而，早在陳時中公布前，就有不少民眾送暖到部桃。從部桃臉書上，可看到許多網友湧入留言，紛紛為醫護人員打氣。

部桃臉書粉專上也PO出多則貼文，感謝許多熱心民眾為了替醫護加油，送上餐點、飲料、營養補給品的照片。其中一名鹹酥雞業者於15日直接開車到醫院外「開炸」，表示「早班每周一、二、三中午會送炸物過去，每周四、五、六晚間9時半、10時半會於現場操作油炸爐，給夜班的醫護人員享用熱騰騰的炸物，當天若下雨一律從店內炸好，分批送出，不會給醫護吃冷掉的雞排」，讓許多醫護人員感到相當暖心，直呼「老闆帥到爆」；另外，一名徐姓男子從嘉義大林開車3小時到部桃，就為了送100杯飲料，讓醫護人員連忙直喊「不用麻煩，有此心意已很感動」。

▲▼部桃送暖。（圖／翻攝臉書衛生福利部桃園醫院）

▲▼部桃送暖。（圖／翻攝臉書衛生福利部桃園醫院）

▲▼部桃送暖。（圖／翻攝臉書衛生福利部桃園醫院）

▲▼部桃送暖。（圖／翻攝臉書衛生福利部桃園醫院）

▲▼部桃送暖,衛生福利部桃園醫院,鹹酥雞業者。（圖／攝影中心）

▲許多民眾赴部桃送暖。（圖／攝影中心、翻攝臉書衛生福利部桃園醫院）

對此，鹹酥雞業者今（19日）稍早接受訪問時提到，「將心比心，有能力就來幫忙」，目前他將持續贈送餐點到月底，昨天送雞排，今天就改送水果，一早五點就前往市場採購，每天換點不同口味，盼給醫護人員打氣，而他也直言「畢竟他們也是人，在醫院替我們做最好的防護，希望大家給他們正面的能量，不要消費他們。」

▲▼部桃送暖,衛生福利部桃園醫院,鹹酥雞業者。（圖／攝影中心）

▲鹹酥雞業者霸氣表示，要送雞排送到月底。（圖／攝影中心）

院方回應，「連日以來感受到各地善心民眾，捐物資、送上飲料、雞排、水果，我們非常感謝大家對我們的照顧，會繼續努力加油，謝謝大家的送暖，很多民眾寫小卡片，我們都會照相，傳至院內群組給同仁看，放在粉專給民眾看，也讓各個同仁看到全國民眾對他們的關心。」

▲▼部桃送暖,衛生福利部桃園醫院,鹹酥雞業者。（圖／攝影中心）

▲院方出面感謝全台熱心民眾。（圖／攝影中心）

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