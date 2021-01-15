【2021 CES】更科技的疫情口罩現身　有型設計外表絕不扣分

記者蔡惠如／綜合報導

去年擴及全球的新冠肺炎疫情，也讓更多業者思考口罩產品的更多可能性，在2021年的CES展中，出現不少因應現況出現的相關產品，包括連接手機感測控器品質的AirPop Active Plus、內置藍牙耳機的可清洗口罩MaskFone，還有外型超酷的Razer面罩。

2021年首先可以預見的是，新冠肺炎的疫情將持續改變我們的生活，儘管有些人對於口罩的穿戴並不是相當樂意，但還好我們在CES展中得以窺見，讓我們能更加期待的口罩產品。

AirPop Active Plus

由AirPop公司推出的AirPop Active Plus，定位為具有防護性的時尚口罩，內建感測器並能用藍牙與手機連線，從手機端可得知目前空氣狀況以及污染物，這樣使用者便可判別何時可選擇關閉過濾器，或拿下口罩讓你自在呼吸，此外它還能感測呼吸頻率，來協助判斷自身的身體狀況是否正常。

而更棒的是，AirPop Active Plus口罩是可以清洗的，這大大的提升了產品的應用程度，雖然感測器的大小占了口罩面積的4分之1，但設計仍然相當耐看。AirPop Active Plus預計今年2月份在北美市場開賣，不含感測器的版本預估售價為56美金，折合台幣約1,600元。

MaskFone

由Binatone製造的MaskFone則提供不同需求，它內置藍牙耳機，簡易說就是結合藍牙耳機與口罩的產品，最酷的是他可連續使用12個鐘頭，無論是多長的電話會議或八卦閒聊，它都能完整的完成通訊任務，而且它也可清洗，而過濾等級與N95相同，其售價為50美金，折合台幣約1,500元。

Razer's Project Hazel

一向以很酷姿態現身的Razer，口罩自然也延續品牌風格，旗下產品通常針對高規格要求的遊戲玩家，口罩自然也不馬虎，N95等級的過濾，內建主動通風且可更換的過濾器，加上內建麥克風與揚聲器，即使戴上口罩也能自在與周邊的人說話，不受影響。

最酷之處就是嘴部的設計是透明的，此外還加了內部照明，即使在晚上也能看清楚口罩內面孔的細部表情，而且讓整體的呈現變得更酷，額外的閃光效果與周邊矽膠的放置讓臉更貼合就不多說了，Razer總是最低調但吸睛的那一款，不過讓人好奇這口罩整體究竟有多重？

最後，加碼LG在台灣已上市的PuriCare口罩型空氣清淨機，採用HEPA 13醫療級濾網、雙變頻清淨風扇，調整三段風速送氣，號稱可改善戴口罩呼吸費力與悶熱問題，售價4,490元。