　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

【2021 CES】更科技的疫情口罩現身　有型設計外表絕不扣分

記者蔡惠如／綜合報導

去年擴及全球的新冠肺炎疫情，也讓更多業者思考口罩產品的更多可能性，在2021年的CES展中，出現不少因應現況出現的相關產品，包括連接手機感測控器品質的AirPop Active Plus、內置藍牙耳機的可清洗口罩MaskFone，還有外型超酷的Razer面罩。

2021年首先可以預見的是，新冠肺炎的疫情將持續改變我們的生活，儘管有些人對於口罩的穿戴並不是相當樂意，但還好我們在CES展中得以窺見，讓我們能更加期待的口罩產品。

▲CES疫情科技口罩。（圖／翻攝各品牌官網）

AirPop Active Plus
由AirPop公司推出的AirPop Active Plus，定位為具有防護性的時尚口罩，內建感測器並能用藍牙與手機連線，從手機端可得知目前空氣狀況以及污染物，這樣使用者便可判別何時可選擇關閉過濾器，或拿下口罩讓你自在呼吸，此外它還能感測呼吸頻率，來協助判斷自身的身體狀況是否正常。

而更棒的是，AirPop Active Plus口罩是可以清洗的，這大大的提升了產品的應用程度，雖然感測器的大小占了口罩面積的4分之1，但設計仍然相當耐看。AirPop Active Plus預計今年2月份在北美市場開賣，不含感測器的版本預估售價為56美金，折合台幣約1,600元。

▲CES疫情科技口罩。（圖／翻攝各品牌官網）

▲CES疫情科技口罩。（圖／翻攝各品牌官網）

MaskFone
由Binatone製造的MaskFone則提供不同需求，它內置藍牙耳機，簡易說就是結合藍牙耳機與口罩的產品，最酷的是他可連續使用12個鐘頭，無論是多長的電話會議或八卦閒聊，它都能完整的完成通訊任務，而且它也可清洗，而過濾等級與N95相同，其售價為50美金，折合台幣約1,500元。

▲CES疫情科技口罩。（圖／翻攝各品牌官網）

Razer's Project Hazel
一向以很酷姿態現身的Razer，口罩自然也延續品牌風格，旗下產品通常針對高規格要求的遊戲玩家，口罩自然也不馬虎，N95等級的過濾，內建主動通風且可更換的過濾器，加上內建麥克風與揚聲器，即使戴上口罩也能自在與周邊的人說話，不受影響。

最酷之處就是嘴部的設計是透明的，此外還加了內部照明，即使在晚上也能看清楚口罩內面孔的細部表情，而且讓整體的呈現變得更酷，額外的閃光效果與周邊矽膠的放置讓臉更貼合就不多說了，Razer總是最低調但吸睛的那一款，不過讓人好奇這口罩整體究竟有多重？

▲CES疫情科技口罩。（圖／翻攝各品牌官網）

▲CES疫情科技口罩。（圖／翻攝各品牌官網）

最後，加碼LG在台灣已上市的PuriCare口罩型空氣清淨機，採用HEPA 13醫療級濾網、雙變頻清淨風扇，調整三段風速送氣，號稱可改善戴口罩呼吸費力與悶熱問題，售價4,490元。

▲CES疫情科技口罩。（圖／翻攝各品牌官網）

▲CES疫情科技口罩。（圖／翻攝各品牌官網）

ET快訊
半裸妹被「關鐵籠5年」！主使者曝光　名模夢全碎
快訊／高雄惡火「1歲女嬰」宣告不治！屋內4人身亡
王浩宇罷免案投票　現場排隊情況曝光
快訊／吊橋下驚見屍體！　雨衣遮蓋露出一雙腿
母過世「兄妹上吊陪葬」！遺書留百萬還債　表弟難過：根本沒借過
花百萬娶老婆！洞房見大腿有名字刺青　一問崩潰：噁心

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

三星發表Galaxy Buds Pro：首創聲音偵測、跟進空間音訊功能

冰庫收納大挑戰！突擊長輩冰箱挖出「要丟廚餘」主持人暈倒　新年新氣象就交給富及第

【2021 CES】居家清潔、消毒機器人　打造更安全舒適的居家環境

【2021 CES】更科技的疫情口罩現身　有型設計外表絕不扣分

MEの新年新希望　願真感情的風持續守護每一個家

斷開2020「從星」開始！2021全面汰換3C產品　眼觀四面耳聽八方掌握人生新局

周杰倫.昆凌合體放閃「一直轉頭偷瞄」　她「不得已才開藍寶堅尼」技術被女兒質疑

《叱咤風雲》正式預告｜周杰倫監製｜昆凌、曹佑寧、范逸臣主演

驚悚撞擊畫面曝！新北騎士急煞自摔　下秒遭公車輾過…爆頭慘死

女友媽發現他開BMW、買預售屋　回家要求女兒分手重新相親！

長輩贊助新婚夫妻50萬買房基金　老公掏存款湊300萬All in台積電

田馥甄不每天洗頭全因「客家人節儉」　黃子佼讚她英文實力「小時候是小老師」

兒勸媽學投資！意外發現佛系帳戶 她「13張台積電放到0成本」超衝擊

烈火焚車曝！湖口休息站轎車爆燃　YT達爾愛駒遭燒傷：早知不上廁所

周杰倫豪送《頭文字D》AE86！　王俊凱爽到手抖：以後的豆腐我來守護

鬼鬼忙1年不發年終：今年努力補上！　有看《未來媽媽》？自CUE看禾浩辰「這部戲」

三星發表Galaxy Buds Pro：首創聲音偵測、跟進空間音訊功能

冰庫收納大挑戰！突擊長輩冰箱挖出「要丟廚餘」主持人暈倒　新年新氣象就交給富及第

【2021 CES】居家清潔、消毒機器人　打造更安全舒適的居家環境

【2021 CES】更科技的疫情口罩現身　有型設計外表絕不扣分

MEの新年新希望　願真感情的風持續守護每一個家

斷開2020「從星」開始！2021全面汰換3C產品　眼觀四面耳聽八方掌握人生新局

10種意想不到的癌症症狀！皮膚癢、耳朵痛也要注意

日職春訓經濟效益120億瞬間歸零　宮崎縣6隊採無觀眾

女神級直播主「喝醉走光露點」急遮…來不及了！禁播3月復出慘況曝

半裸妹「關籠5年」眼神渙散…主使者竟是家人！　名模夢已全碎

有人要我嗎？糖果店貓聽到「沒人要買」哀怨扶下巴　網笑翻：50收

玄彬❤孫藝真、李準基、朴敘俊與金秀賢！2020必看11韓劇追完了嗎

共機擾台廣播互嗆　不明聲源怒飆「閉上你的臭嘴巴」

鄧福如嚇到急錄影！　台北西南方天空「有火焰狀物體」

無症狀者釀32人感染　吉林省一口氣問責9官員

蟑螂合唱團「歌壇消失16年」宣告復出　「開餐廳慘倒閉」現況曝光

3C家電熱門新聞

全面汰換3C　2021「從星」開始

MSI全新GE76龍騰特仕版強勢登場

LG Rollable捲軸手機傳今年上市

iPhone 13消息曝光！達人：升級「四眼鏡頭」、大剪瀏海

【2021 CES】更科技的疫情口罩

直擊 iPhone 12 全系列 9 色實機！　果粉直呼這款最有質感

冰庫收納挑戰！突擊長輩冰箱挖出廚餘

AirPods電量究竟怎麼看？　這 4 種方法及充電盒燈號一次解惑

三星Buds Pro耳機首創聲音偵測

3C達人5招教你破解山寨AirPods

iPhone 12「死當」怎麼辦？　重啟設備靠這兩個按鍵

Flash再見了！今天最後一次更新　Adobe：明年不提供下載

AirPods Pro新手入門技巧大全！　一次學會如何操控你的時尚配件

好市多AirPods Pro悄降價　果粉點進全傻眼

更多熱門

相關新聞

超吸睛「法國迷彩」口罩家樂福獨賣

超吸睛「法國迷彩」口罩家樂福獨賣

才剛推出民眾狂敲碗的「動物紋系列」粉豹紋醫療口罩，萊潔的玩色迷彩系列緊接著又打造最新「法國迷彩」口罩，大膽選用藍、白、紅3色並以迷彩圖樣呈現，時尚又好看，且這款口罩是和來自法國的家樂福聯名款，因此限定只在家樂福獨賣，預計1月底於全台量販門市開賣，每人限購1盒。

高鐵男戴特製口罩吃蘋果　網驚：鴨嘴獸是你？

高鐵男戴特製口罩吃蘋果　網驚：鴨嘴獸是你？

盧秀燕發起認購台東鳳梨釋迦3萬斤

盧秀燕發起認購台東鳳梨釋迦3萬斤

美醫「全程憋氣」替確診者插管…差點暈倒！一旁護理師竟中鏢

美醫「全程憋氣」替確診者插管…差點暈倒！一旁護理師竟中鏢

中市天津年貨大街自主停辦抗疫

中市天津年貨大街自主停辦抗疫

關鍵字：

2021CESLG AirPopBinatoneRazer口罩疫情健康

讀者迴響

熱門新聞

新北5歲童指甲被拔光虐死　恐怖外婆求法官：想回家

愛犬頭破流血　她見殘骸眼淚秒乾

母親聖誕節過世兄妹輕生　現場留百萬要還表弟

路邊驚見「碳烤10…」新莊男一看單位心都碎了

只買2檔ETF！台大40K男2年賺760萬

小白被餵只給看半臉！網見牠笑歪

極品台男求復合　女友爆發4句神反擊

有人公園遛獅子！飼主無奈喊冤望

余苑綺少外食不碰油炸罹癌1關鍵

12秒恐怖慎入　女孩長髮藏頭蝨王國

孫協志《叱咤風雲》畫面全刪光！

快訊／陳水扁母親陳李慎病逝　享壽94歲

考古挖到千根象牙　專家驚喊：快埋起來

高雄最轟動「韓八火烤兩吃」開了！

車主會去好市多換輪胎嗎？內行人曝真相

更多

最夯影音

更多
周杰倫.昆凌合體放閃「一直轉頭偷瞄」　她「不得已才開藍寶堅尼」技術被女兒質疑

周杰倫.昆凌合體放閃「一直轉頭偷瞄」　她「不得已才開藍寶堅尼」技術被女兒質疑
《叱咤風雲》正式預告｜周杰倫監製｜昆凌、曹佑寧、范逸臣主演

《叱咤風雲》正式預告｜周杰倫監製｜昆凌、曹佑寧、范逸臣主演

驚悚撞擊畫面曝！新北騎士急煞自摔　下秒遭公車輾過…爆頭慘死

驚悚撞擊畫面曝！新北騎士急煞自摔　下秒遭公車輾過…爆頭慘死

女友媽發現他開BMW、買預售屋　回家要求女兒分手重新相親！

女友媽發現他開BMW、買預售屋　回家要求女兒分手重新相親！

長輩贊助新婚夫妻50萬買房基金　老公掏存款湊300萬All in台積電

長輩贊助新婚夫妻50萬買房基金　老公掏存款湊300萬All in台積電

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面