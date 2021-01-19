野放3隻傷癒黑琵　黃偉哲：台南是台灣最主要的黑琵棲息地

▲台南市長黃偉哲等人，一同野放3隻傷癒黑面琵鷺。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

經調查，去年來台度冬的黑琵數量有2719隻，已連續7年超過2千隻，而其中在台南就有1744隻，占全台灣的64％，顯見台南是黑琵在台灣的最大棲息覓食場所，也代表台南在棲地的優化逐漸顯現出效果，市長黃偉哲、議員王錦德、野鳥學會與特生中心等保育人員，19日一同野放3隻傷癒黑面琵鷺。

台南市長黃偉哲表示，樂見來台灣度冬的黑面琵鷺族群、數量愈見增長，除了台南之外，於嘉義布袋、高雄茄萣、甚至從台灣的西海岸沿至宜蘭都有黑面琵鷺的蹤跡，日後台南也會持續改善黑面琵鷺棲地的經營與黑面琵鷺，未來更希望台灣成為黑琵的西伯利亞原生地外，最重要的落腳據點之一，黃偉哲感謝各界參與救援人員與組織對生態保育的熱心善意

台南市政府農業局表示，去年12月中旬，台江國家公園管理處志工於安南區的魚塭發現1隻黑面琵鷺中毒，經送醫施打抗血清藥劑，已恢復行動力及覓食能力，繫上T95腳環後送農委會特有生物研究保育中心進行野外飛行訓練。

後於今年1月初，陸續在該地點，發現活動力弱無法飛行的3隻黑面琵鷺，亦經民眾通報台南市野鳥學會保育志工下灘搶救送醫，判斷恢復活動力及覓食能力後分別繫上T97、T98、T99腳環，遺憾編號T99的黑面琵鷺後來病情急轉直下，不幸於1月12日死亡。

上述傷鳥皆於在安南區府安路七段附近魚塭被發現，經統計前後共發現5隻傷鳥，最後救癒了3隻；傷鳥們經慈愛醫院醫治及台南市野鳥學會志工細心照料，且經獸醫師評估確認可以回歸族群生活後，即於19日安排T95、T97與T98一起於四草野生動物保護區A2區進行野放。

因天氣轉冷且乾旱，黑面琵鷺誤食死魚感染肉毒桿菌毒素的機會增加，民眾如果發現有黑面琵鷺活動力弱、無法飛行，甚至蹲坐地面、嘴巴微張、軟頸、翅膀下垂等感染肉毒桿菌毒素特徵，請立即通報台南市政府農業局（電話06-6321731），或下灘搶救送往慈愛動物醫院，爭取救援及救治時間，以大幅提高黑面琵鷺存活機率。

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